Más de 78 mil tuneros a las aulas

Las Tunas.- Un total de 671 instituciones educativas abrirán sus puertas este lunes primero de septiembre a poco más de 78 mil educandos en la provincia de Las Tunas, destacó Nilser Pineda Cruz director provincial de educación.

«Durante la última semana de agosto con la incorporación de los docentes y el apoyo de organismos e instituciones, así como entidades administrativas y de servicios de cada una de las comunidades se realizaron acciones de limpieza y embellecimiento en cada uno de estos centros para recibir la nueva fiesta escolar en un ambiente que propicie alegría y satisfacción tanto a educandos como educadores y la familia», subrayó el titular.

«Varios de los centros aún en medio de la compleja situación económica recibieron acciones de mantenimiento y de rehabilitación así como de pintura y mejoramiento del entorno, de igual manera se han alistado los docentes en el orden metodológico y curricular con las exigencias del tercer perfeccionamiento que envuelve al sector, agregó Pineda Cruz.

«Se ha logrado la contratación de un grupo importante de profesionales de otras ramas para junto con los estudiantes universitarios que han dado su paso al frente suplir la cobertura que alcanza el 95 por ciento de manera general. De igual manera este personal es preparado en el orden metodológico y académico y estarán asesorados y guiados en cada una de las escuelas por docentes de basta experiencia», enfatizó el director provincial de educación en Las Tunas.

«Este será un curso escolar complejo por el escenario y el contexto en que lo desarrollaremos, pero están creadas las condiciones imprescindibles y la familia puede estar tranquila y convencida de que no se escatimarán esfuerzos y voluntades para que sea otro periodo lectivo de resultados en aras de continuar adelante una de las más significativas obras de la revolución, aseguró por último el titular Pineda Cruz.

El acto oficial de inicio del curso escolar 2025-2026 en Las Tunas tendrá lugar en el Centro Escolar Eliécer Botello del municipio de Majibacoa el cual abrirá sus puertas como Seminternado después de varias acciones que le devolvieron su esplendor.

