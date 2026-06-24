Sesiona en Las Tunas Consejo Provincial de la FEEM

Las Tunas.– Con una agenda dinámica que combina el debate orgánico, el intercambio con las autoridades del territorio y la identidad juvenil, se desarrolla este 24 de junio la primera jornada del Consejo Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), con sede en el Motel del Partido de esta provincia.

Las actividades comenzaron a primera hora con el recibimiento y la acreditación de los delegados procedentes de los ocho municipios tuneros, dando paso inmediato a la apertura oficial del evento, un espacio que pautó el compromiso de las comisiones de trabajo hacia el análisis crítico y propositivo.

Los líderes estudiantiles realizaron un taller de trabajo, donde se evaluaron temas medulares como el estudio consciente, la formación vocacional y el funcionamiento interno desde la célula fundamental: el grupo escolar.

En medio de las actividades de esta mañana Natalia Espinosa Peña, vicepresidenta provincial de la FEEM, explicó que «el intercambio previsto con los organismos formadores constituirá un escenario clave para que el estudiantado tunero dialogue cara a cara con las máximas direcciones de estos sectores.

La dirigente estudiantil precisó además que este diálogo directo permitirá exponer las preocupaciones e inquietudes acumuladas en los centros escolares y buscar soluciones conjuntas a las problemáticas actuales que afectan a los jóvenes».

En la noche, las emociones se trasladarán al teatro de Ciencias Médicas con la gala cultural «La FEEM que vivo», y la jornada concluirá con la reunión de presidentes municipales, un espacio para el análisis interno y estratégico.

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