Celebran en Majibacoa acto provincial por la creación de los círculos infantiles

Celebran en Majibacoa acto provincial por la creación de los círculos infantiles

Por Adriana Barrera Santiesteban

Majibacoa, Las Tunas.- Con la sana alegría propia de los niños, fue festejado en Majibacoa el aniversario 65 de la creación de los Círculos Infantiles fundados por iniciativa del Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz y la eterna Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín Guillois.

El Círculo Infantil “Granito de Azúcar”, de la localidad de Vivienda, resultó el seleccionado en la provincia de Las Tunas para celebrar la efeméride como reconocimiento al sobresaliente desempeño de sus trabajadores en la atención a los niños en él matriculados.

Padres, educadoras y autoridades de la provincia y el municipio acompañaron la jornada de reconocimiento a la labor diaria de quienes sostienen la formación de los más pequeños.

La celebración no estaría completa sin recordar a las fundadoras, mujeres voluntarias que marcaron el inicio de una obra de generaciones. Milda Hidalgo Rodríguez, una de ellas, compartió las emociones de aquellos primeros años.

La directora provincial de círculos infantiles del sistema educacional tunero, Yanara Campaña Mariné, sostuvo que más de cuatro mil madres trabajadoras se benefician con las 30 instituciones de este tipo distribuidas por todos los municipios.

La dirigente explicó que para celebrar la jornada se han realizado eventos culinarios, actividades deportivas, culturales, engalanamiento de las instituciones, mayor preparación de los docentes, estrategias de capacitación, acciones encaminadas al desarrollo de los niños.

Las bandas rítmicas, poesías, cuentos dramatizados, coros, juegos, composiciones gimnásticas y la actuación de los adultos junto a los padres, representantes desde la comunidad y de la Dirección General de Educación en este nivel, alegraron la víspera de este 10 de abril para celebrar las más de seis décadas de creados estos centros educacionales.

Durante la ceremonia fueron agasajados también trabajadores y familias destacadas.

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