Avanzan en Las Tunas preparativos del venidero curso escolar

Las Tunas.- Las 657 escuelas de la provincia de Las Tunas abrirán sus puertas el martes primero de septiembre para comenzar el curso escolar 2026-2027.

Así lo confirmaron directivos del sector en un intercambio que protagonizaron de conjunto con las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

En el encuentro se dio a conocer que serán alrededor de 75 mil alumnos quienes concreten la matrícula en las aulas con una cobertura que ronda el 90 por ciento de los maestros.

Asuntos como la alimentación en las escuelas, la atención a los más vulnerables, la garantía de uniforme escolar para, al menos, dar uno a los grados primero, quinto, séptimo y décimo de toda la provincia y la necesidad de trabajar juntos, sin triunfalismos, pero seguros de la importancia medular del proceso docente en Cuba, también ocuparon la agenda.

Osbel Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido en el territorio, definió como “una heroicidad” el curso escolar anterior y dijo que este será también muy tenso, por lo que llamó a asumir un enfoque diferente a lo que es habitual y a entender que somos nosotros, los tuneros todos, los principales responsables del éxito de la etapa lectiva.

Por su parte, la doctora en ciencias Yoenia Virgen Barbán, rectora de la Universidad de Las Tunas (ULT) explicó que serán los Centros Universitarios Municipales (CUM) espacios determinantes en este ciclo académico, y dijo que desde ellos se asumirán las matrículas de quienes ingresarán en el curso regular diurno este año para que no tengan que trasladarse desde los distintos terruños hasta la sede central en las actuales circunstancias.

La directiva también explicó que ella iniciará, junto a su equipo de trabajo, un recorrido por todos los municipios para compartir inquietudes y definir potencialidades con los estudiantes de cada lugar, así como sus profesores allí y otros factores importantes para el éxito del proceso.

Al término del encuentro compartió vía telefónica unos minutos con el auditorio Naima Ariatne Trujillo Barreto, Ministra de Educación en Cuba. Ella definió el calendario docente que se acerca como de “flexibilidad y carácter”, y dijo confiar en el trabajo y la constancia de los tuneros para que todo avance con acierto.

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