La inteligencia artificial en la educación: oportunidades, retos y responsabilidades

Por Carie Smith Batson

Las Tunas.- La inteligencia artificial (IA) educativa, ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad cotidiana que transforma profundamente la manera en que aprendemos y enseñamos.

En aulas de todo el mundo, desde escuelas primarias hasta universidades, esta tecnología ha redefinido las posibilidades educativas, ofreciendo herramientas que hace apenas una década parecían imposibles.

Sin embargo, con las nuevas capacidades también llegan responsabilidades sin precedentes que estudiantes, docentes y familias deben comprender y asumir.

Un nuevo horizonte para el aprendizaje del siglo XXI. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial educativa?

Cuando hablamos de IA en educación, nos referimos a sistemas computacionales capaces de realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana: adaptar contenidos según necesidades individuales, ofrecer retroalimentación personalizada, generar materiales de aprendizaje o educativos.

Estos sistemas no reemplazan al maestro ni al estudiante, sino que actúan como asistentes sofisticados que amplían las capacidades de ambos, como auxiliares virtuales que responden dudas las veinticuatro horas del día.

Beneficios para el aprendizaje

Uno de los beneficios más significativos de la IA en educación es su capacidad para personalizar el aprendizaje. Tradicionalmente, un docente con treinta estudiantes en clase debía diseñar lecciones para el estudiante promedio, sabiendo que algunos avanzarían demasiado rápido mientras otros quedarían rezagados. El uso de la IA permite hoy que cada estudiante reciba contenidos, ejercicios y explicaciones adaptadas a su ritmo, estilo de aprendizaje y nivel de conocimiento.

La IA ha derribado barreras tradicionales de acceso a la educación de calidad. Un estudiante en una comunidad rural remota puede ahora acceder a explicaciones sobre cualquier tema, recibir tutoría personalizada y practicar habilidades complejas sin necesidad de tutores privados.

Por otra parte, las herramientas de IA pueden traducir materiales educativos de un idioma a otro, hacer accesible el contenido para personas con discapacidades visuales o auditivas, y ofrecer explicaciones alternativas cuando la primera no fue clara.

Esta democratización es valiosa para estudiantes de entornos de escasos recursos o con menos oportunidades educativas. Un asistente de IA no juzga, no se cansa de explicar el mismo concepto varias veces y está disponible sin importar la situación económica del estudiante.

Apoyo para docentes

Lejos de reemplazar a los maestros, la IA es una aliada poderosa. Los docentes dedican muchas horas a tareas de todo tipo: calificar exámenes, preparar materiales, responder preguntas y gestionar documentación.

Muchas de estas tareas la IA las puede automatizar, liberando tiempo precioso para que se concentren en lo que realmente importa: la conexión humana con sus estudiantes, la motivación, el desarrollo socioemocional y la creación o adaptación de estrategias pedagógicas.

Un maestro puede utilizar la IA para generar ejercicios diferenciados según el nivel de cada estudiante, crear materiales visuales atractivos, o incluso recibir sugerencias sobre cómo abordar conceptos particulares.

Lo anterior no significa que el maestro pierda control; al contrario, puede tomar decisiones más informadas y aplicar su experiencia pedagógica de manera estratégica.

Esta nueva realidad cotidiana que transforma profundamente la manera en que aprendemos en nuestra vida diaria y de la cual el sistema educativo se sirve, viene transformando la manera en que enseñamos, tanto en la enseñanza formal como en la particular no estandarizada.

Aspectos éticos esenciales que los padres deben considerar

Supervisión: los padres deben involucrarse activamente en comprender cómo sus hijos utilizan la IA para estudiar, saber qué herramientas están usando, cómo les ayudan y qué desafíos enfrentan, por ejemplo.

Incentivar su uso responsable: los niños, sobre todo, aprenden más por observación que por instrucción. Si los padres utilizan tecnología de manera ética y equilibrada, sus hijos probablemente harán lo mismo. Esto incluye demostrar que la IA es una herramienta de apoyo, no un sustituto del pensamiento propio.

Establecer límites: es importante ayudar a los hijos a desarrollar una relación equilibrada con la tecnología. Esto puede incluir momentos designados sin dispositivos, espacios de estudio donde el uso de IA sea apropiado versus otros donde no lo sea, y conversaciones sobre cuándo es apropiado buscar ayuda tecnológica y cuándo es importante luchar con un problema por cuenta propia.

Se debe ayudar a los hijos a cuestionar las respuestas que reciben de sistemas de IA, a verificar la información y a reconocer que estos sistemas pueden cometer errores.

El camino hacia adelante

La inteligencia artificial en educación no es una moda pasajera; es una transformación fundamental que continuará evolucionando. Resistirse ciegamente a esta tecnología sería tan contraproducente como adoptarla sin reflexión crítica. El camino sabio es el del uso consciente y ético.

Para los estudiantes, esto significa reconocer que la IA es una herramienta poderosa que puede acelerar dramáticamente su aprendizaje si se usa apropiadamente, pero que también puede crear la ilusión de competencia a la vez que debilita el desarrollo de habilidades si se abusa de ella.

Para los maestros, significa reinventar su rol, no como guardianes del conocimiento, sino como guías que ayudan a los estudiantes a navegar por la ‘Era de la Información’, desarrollando juicios críticos y las habilidades cognitivas necesarias para el mundo en la actualidad. A decir de nuestro José Martí “Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre un resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote: es preparar al hombre para la vida.” lo que se ajusta a la era de la IA.

Para los padres, significa participar activamente en la educación de sus hijos en esta nueva dimensión tecnológica, manteniendo y estableciendo expectativas claras sobre el uso responsable de estas herramientas.

La promesa de la IA en educación es extraordinaria: aprendizaje verdaderamente personalizado, acceso democrático al conocimiento, apoyo continuo para docentes y estudiantes, y nuevas formas de desarrollar habilidades complejas.

Pero realizar esta promesa requiere que todos los involucrados en el proceso educativo, estudiantes, maestros y familias, se comprometan con prácticas éticas que pongan el aprendizaje genuino en el centro.

/abl/