Convocan en Las Tunas a espacio cultural y de debate contra la violencia de género

Convocan en Las Tunas a espacio cultural y de debate contra la violencia de género

Las Tunas.- La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Las Tunas hace un llamado a toda la población a sumarse a una jornada de activismo, reflexión y arte comunitario. El encuentro busca unir voluntades en la lucha por la no violencia hacia las mujeres y las niñas.

Kirenia Hidalgo Martínez, secretaria municipal de la organización, informó que la cita se desarrollará este jueves 25 a las 8:00 de la noche, en la conocida plaza del Tanque, un espacio que acogerá de manera habitual este tipo de iniciativas los días 25 de cada mes.

Para esta oportunidad, la cartelera propone la proyección de la película cubana «La Macheterea», obra que posee un gran valor local, ya que fue filmada en el municipio de Manatí y cuenta con el protagonismo de una mujer de esa misma tierra.

El evento abrirá sus puertas al debate y al intercambio con las nuevas generaciones. Se contará con la participación de los adolescentes y jóvenes de «Gente con Swing», quienes lideraron la campaña «¡Y es!» como parte del proyecto «No Más».

La dirección de la FMC enfatizó que el espacio está pensado para que cualquier persona se acerque de forma libre. Los asistentes podrán compartir sus criterios, dialogar y proponer ideas sobre cómo prevenir la violencia de género en las comunidades.

Finalmente, Hidalgo Martínez reiteró la invitación a todas las familias tuneras para que asistan y brinden su acostumbrado apoyo. Con este esfuerzo, la organización busca consolidar un escenario de diálogo abierto y transformador en el territorio.

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