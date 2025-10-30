Concentran servicio de agua en centros priorizados de la capital tunera

Las Tunas.- En estos momentos el servicio de agua en la capital de Las Tunas está concentrado en centros de la salud y de la producción de alimentos.

David Legrá Hernández, director de Acueducto en el municipio cabecera, explicó que ello se debe a que solo se está sirviendo desde la fuente el Rincón, la única que dispone de grupo electrógeno.

Precisó que el abasto desde Piedra Hueca y Cayojo dependen del restablecimiento del servicio eléctrico que sufrió no pocas afectaciones por el huracán Melissa.

Se priorizan los hospitales pediátrico Mártires de Las Tunas y el General Docente Ernesto Guevara de la Serna, otras instalaciones del complejo de la salud, el combinado lácteo y otros centros de servicios vitales.

Legrá Hernández también aseguró que inmediatamente después de restablecida la corriente eléctrica se comenzara la distribución del agua según la programación de los circuitos.

Agregó que en las próximas horas se estará publicando en los sitios del sistema de Recursos Hidráulicos de la provincia, la planificación del servicio para los clientes de la ciudad de Las Tunas en el mes de noviembre que se mantendrá en ciclos de alrededor de 10 días.

/lrc/

