Comienzan en Las Tunas iniciativas sindicales previas al Día Internacional de los Trabajadores

Las Tunas.- Los trabajadores del sindicato de Civiles de la Defensa en Las Tunas se robaron el protagonismo previo a la convocatoria y al inicio de las actividades por la celebración del Primero de Mayo.

Encabezados por la líder del gremio, una representación de estos irrumpió con consignas y vítores una reunión de trabajo de las máximas autoridades de la provincia con los directores de empresas y organismos para patentizar su voluntad y compromiso de convertir la fiesta proletaria en un acto de apoyo a la Revolución.

Como parte de la iniciativa le fue entregada una foto del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al Primer Secretario del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez quien lo recibió junto a la Gobernadora Yelenys Tonet Menéndez.

El momento fue oportuno para que la secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Las Tunas, Odalis Batista Pérez, explicara particularidades del tradicional festejo dedicado al Líder de la Revolución Cubana, precisamente en el año de su centenario.

Acotó la máxima representante que la convocatoria a nivel de país se desarrollará durante una jornada masiva de trabajo voluntario que tendrá lugar el venidero domingo seguida de actividades que protagonizarán los colectivos laborales.

Osbel Lorenzo Rodríguez, máximo dirigente partidista de la provincia, llamó a convertir la celebración en jornadas de fiesta y alegría en centros de trabajo y en cada una de las comunidades; ratificó también la confianza en los trabajadores tuneros quienes tradicionalmente llenan las plazas y las avenidas de los ocho municipios e instó a que este Primero de Mayo sea una muestra más de la fuerza y pujanza de una nación que no se rinde ante los desafíos.

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