Leñadores cierran la clasificación y miran a las semifinales 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas confirmaron este viernes que llegan en plena forma a la fase decisiva de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano. La novena verdirroja venció 12×6 a los Cachorros de Holguín en el estadio Calixto García, resultado que define el duelo de semifinales entre ambos conjuntos.

La ofensiva tunera castigó sin clemencia al abridor José Antonio Sánchez, quien apenas pudo resistir el vendaval de cinco anotaciones en el primer inning.

Leonardo Joseph abrió la fiesta al ser golpeado y anotar por sencillo de Osmán Caruncho. Luego llegaron las carreras de Norge Torres y Yassel Conrado Izaguirre, y un batazo clave de Fernando de la Paz remolcó dos más para colocar el marcador 5×0, ventaja que nunca se perdería.

Holguín intentó reaccionar con carreras en el tercero y cuarto episodios, y en la sexta entrada un doble de Ernesto Torres acercó el marcador 7×4. Fue entonces cuando el cuerpo técnico tunero movió sus piezas: Rodolfo Díaz, que había trabajado en relevo, cedió la bola a Anier Pérez, quien logró frenar el ímpetu rival y devolver la calma.

A partir de ahí, el juego quedó bajo control y se sentenció en el noveno con un racimo de cuatro anotaciones.

La ofensiva tunera volvió a brillar en la parte final. Luis Antonio Pérez disparó un jonrón en la octava entrada y remolcó dos carreras, mientras Fernando de la Paz y Osmán Caruncho sumaron dos impulsadas cada uno.

La victoria fue para Rodolfo Díaz, que supo salir del aprieto en el sexto inning y entregar el juego al bullpen. Por los Cachorros, destacó Leonel Moas con cuadrangular y el propio Ernesto Torres con doble y elevado de sacrificio, aunque el revés quedó en manos de Sánchez.

La etapa clasificatoria cerró con Industriales (24-16) en la cima, seguidos por Las Tunas (22-16), Holguín (21-19), Mayabeque (19-20), Artemisa (16-23) y Matanzas (15-23).

Los refuerzos ya están definidos: Holguín sumó a Sammy Benítez y Harold Vázquez; Las Tunas incorporó a Geonel Gutiérrez y José Amaury Noroña; Industriales se reforzó con Andrys Pérez y Eduardo Blanco; y Mayabeque añadió a Jeinier Álvarez y Yulieski Remón.

El domingo, en el Julio Antonio Mella, se abrirán las semifinales con el duelo entre Holguín y Las Tunas a las 2:00 p.m. El lunes, en el Latinoamericano, comenzará el playoff entre Mayabeque e Industriales, jornada que también dará continuidad a la serie entre Cachorros y Leñadores.

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