Ever Castro Martínez: reto mayor en la jabalina en Túnez 

Las Tunas.- El tunero Ever René Castro Martínez volverá a competir este 19 de junio en el estadio de Rades, Túnez, en la final de jabalina masculina F41 del Grand Prix de Paratletismo.

La prueba reunirá a seis lanzadores: A. de Indonesia, Castro Martínez de Cuba, K. Ye de Costa de Marfil, A. Yiga de Uganda, el también marfileño V. Cissé y P. Messi Ekoana de Camerún.

Las mejores marcas personales registradas corresponden al indonesio con 42.12 metros, los 39.65 de Ever y los 37.00 del marfileño Ye, mientras que los demás llegan sin antecedentes destacados.

El tunero afronta este reto con la experiencia de haber debutado internacionalmente en la bala F41, donde concluyó en el quinto puesto con un envío de 7,99 metros, resultado que confirmó su capacidad competitiva y abrió un nuevo capítulo en su carrera.

Sin embargo, su prueba principal sigue siendo la jabalina, disciplina en la que ya dejó huella. En la edición de 2025 del Grand Prix de Túnez, Castro conquistó la medalla de oro con un disparo de 38,54 metros logrado en su sexto intento.

Con ese antecedente y la motivación de mejorar su marca personal, el “pequeño gigante tunero” llega a la cita con la confianza de volver a subir al podio y defender el prestigio del atletismo cubano en la arena internacional.

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