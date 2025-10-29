Huracán Melissa deja daños en instalaciones deportivas tuneras

Las Tunas.– El paso del huracán Melissa por la provincia dejó algunos daños en el sector deportivo con afectaciones en varias instalaciones de los distintos municipios.

Según informó Esnaido Estanque, director del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en Las Tunas, la Sala Polivalente “Leonardo Mckenzie Grant” es la instalación más afectada. La estructura y la cubierta de este centro sufrió severos daños, con desprendimientos en varias partes de su techo, lo que la deja temporalmente fuera de servicio.

En la ciudad capital, el estadio “Julio Antonio Mella” tuvo pérdidas en la grada de tercera base: tres planchas de zinc a causa de los fuertes vientos. Una situación similar se registró en la Sala Techada “Paco Cabrera”, donde una plancha de zinc fue arrancada de su estructura.

En el poblado de «Jesús Menéndez», el huracán dañó el gimnasio de cultura física y una grada del estadio «Curro Barrera» sufrió un desprendimiento total. Mientras, el Estadio Municipal de Jobabo «Batalla de Palo Seco», reportó afectaciones en el techo de sus gradas.

En la localidad de Puerto Padre la sala de gimnasia y los estudios de béisbol «Hermanos Amejeiras» y de Delicias sufrieron la pérdida de los techos.

Hasta el momento «Amancio», Majibacoa, Manatí y Colombia han reportado que no presentan incidencias en sus instalaciones.

Solidaridad y recreación en los centros de evacuación

Mientras la población se resguardaba del meteoro, el personal de recreación del INDER cumplió un rol fundamental en los centros de evacuación. Los profesores se desplegaron en estos lugares para amenizar la estancia de las personas protegidas, organizando actividades que hicieron más llevadera la espera.

Cabe destacar que la EIDE “Carlos Leyva González”, fue la única instalación deportiva utilizada como centro de evacuación.

Las autoridades del INDER en la provincia han iniciado la evaluación detallada de los daños y ya trabajan en la planificación de las reparaciones necesarias para devolver a los tuneros sus espacios deportivos en las mejores condiciones.

/lrc/

