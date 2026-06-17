Ever Castro: el «pequeño gigante» que debuta en Túnez

Las Tunas.- Este 17 de junio, el tunero Ever René Castro Martínez asumirá un reto inédito en su carrera: debutar en la impulsión de la bala dentro del Grand Prix de Paratletismo de Túnez 2026.

El multipremiado atleta, que no descuida su evento rey —la jabalina—, promete sorpresas en su estreno internacional de la temporada. Su primer registro en la bala fue de 8,45 metros y luego se en marzo de este año lo llevó hasta los 8,70 en la Copa Cuba. Ahora aspirara a acercarse a los diez metros.

El tunero volverá al escenario el 19 de junio, cuando compita en la jabalina, prueba en la que concentra sus mayores aspiraciones.

La nómina cubana incluye a los jabalinistas Ulicer Aguilera (T13/F13) y Guillermo Varona, los velocistas Raciel González (T46), Daniel Milanés (T47) y Yamel Luis Vives (T44), así como los saltadores Robiel Yankiel del Sol (T46) y Abraham Viltre (T46).

El Grand Prix de Túnez, pactado del 16 al 19 de junio, supone el estreno internacional de los paralímpicos cubanos en 2026. La delegación aspira a conquistar al menos cinco títulos, un resultado similar al de la pasada edición, cuando se lograron seis medallas de oro y Cuba se ubicó en el sexto lugar por países.

La cita reunirá a unos 500 atletas de 58 naciones, incluidos campeones de París 2024 y figuras locales como Raoua Tlili, Maroua Ibrahmi y Walid Ktila, protagonistas del tradicional evento tunecino.

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