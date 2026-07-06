Cuarta Competencia Provincial de Fitness reafirma el talento deportivo en Las Tunas

Por Vicente Ignacio Alvarez Morell

Las Tunas.- Tras un reñido final, el atleta Neoclides Fernández Ramírez, del poblado de Omaja en Majibacoa, se coronó campeón absoluto de la Cuarta Competencia Provincial de Fitness, organizada por la Asociación de Culturismo y Fitness de Cuba y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

La cita tuvo lugar en la noche del sábado 4 de julio de 2026 en el Centro Cultural Luanda de Las Tunas y aunque el inicio se retrasó cerca de una hora por problemas técnicos, el público disfrutó de la velada en la que predominaron disciplina, estética y pasión deportiva.

En la competencia participaron 21 atletas en las modalidades de Culturismo Clásico, Bikini Junior, Wellness y Físico Atlético, provenientes de los municipios Las Tunas, Puerto Padre y Majibacoa.

El jurado estuvo integrado por Amaury Ojeda Riquenes juez provincial y presidente de la Asociación de Culturismo y Fitness de Cuba en Las Tunas, Joel Leyva Peña, presidente del Comité de Jueces y presidente provincial de Holguín y Julio César Rodríguez Díaz, vicepresidente nacional de la Asociación de Culturismo y Fitness de Cuba.

Las funciones de juez estadístico, juez de camerino y árbitro de línea recayeron en el desempeño de Amaury Ojeda Riquenes, Manuel Alejandro Marrero Peña y Julio César Cruz Torres, respectivamente.»

Las rutinas fueron evaluadas con rigor técnico, mientras el público acompañaba cada presentación con aplausos. Las premiaciones estuvieron a cargo de autoridades locales y nacionales, entre ellas la Diputada y Doctora en Ciencias Yoenia Barbán Sarduy, rectora de la Universidad de Las Tunas, junto a representantes de la Asociación de Culturismo y Fitness de Cuba en Holguín.

Los atletas premiados resultaron: en la modalidad de Culturismo Clásico- Peso Gallo Estarlin Ramírez Torres del municipio Las Tunas; en Culturismo Clásico, Javier Leyva del municipio Puerto Padre; mientras que en Bikini Junior se coronó Angelina Mya Aguilar Rodríguez del municipio Las Tunas, en Absoluto Bikinis su coterránea Gema García Gutiérrez y en la categoría de Bikinis Máster resultó ganadora María Carla Pioto Andino, también de la cabecera provincial.

Dentro de las categorías Físico Atlético en la modalidad de Junior y Físico Atlético hasta 1.70 metros, los laureados resultaron ser los tuneros Cristian Manuel Paradelo Acosta y Danel González Céspedes, respectivamente.

La gran sorpresa de la noche fue precisamente Neoclides Fernández Ramírez, quien se impuso en la final entre los tres mejores atletas y alcanzó el título de campeón absoluto.

En declaraciones a Tiempo21, Fernández explicó que, aunque practica ejercicios de forma autodidacta desde hace varios años, su preparación específica para competencias de fitness comenzó apenas un año atrás. Atribuyó sus logros a la disciplina y la constancia, cualidades que lo convirtieron en la revelación de la noche y sorprendieron tanto al público como al jurado.

La competencia reafirmó a Las Tunas como referente del fitness y el culturismo en el oriente cubano, por la calidad de sus atletas y la organización del evento. Al mismo tiempo abrió camino a nuevas figuras que, como Neoclides Fernández, inspiran con su esfuerzo y pasión.

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