César Alejandro Pérez se afianza en el grupo de avanzada en el Capablanca

César Alejandro Pérez se afianza en el grupo de avanzada en el Capablanca

Las Tunas- La segunda fecha del 59 Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, que se disputa en el Hotel Nacional de Cuba, dejó como gran protagonista al MF César Alejandro Pérez Rodríguez, quien derrotó al MF Miguel Ángel Montes (México) y se colocó en el grupo de avanzada con dos puntos, compartiendo la cima con otros diez jugadores.

Su paso firme lo llevará en la tercera ronda a la primera mesa, donde enfrentará al GM Dylan Berdayes, uno de los favoritos del certamen, en un duelo que pondrá a prueba la solidez del tunero.

El otro triunfo de la jornada para Las Tunas llegó de la mano del MI Michel Alejandro Díaz Pérez, quien superó a la WGM Yaniela Forgás. Con este resultado, Díaz se mantiene en la pelea y en la tercera fecha se medirá a la experimentada Maritza Arribas, integrante del equipo olímpico femenino cubano.

Por su parte, Edilberto Mercantete Rodríguez firmó tablas frente a Maisel Venero (Cuba), mientras que Ibrain Fernández Aguilera cedió ante el GM Luis Agüero, en una partida exigente que lo obliga a buscar recuperación frente a Josué Ricardo en la próxima ronda. Mercantete, en tanto, se verá con Amy Agüero.

En otros resultados, la villaclareña Roxángel Obregón mantiene paso perfecto con dos victorias consecutivas, confirmando que el Capablanca es vital en su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

También el habanero Dylan Berdayes ha mostrado autoridad con triunfos ante Brayan Torres y Juan Borges, lo que lo convierte en uno de los rivales más difíciles en la cima del torneo.

Entre las sorpresas iniciales figura el empate en la primera mesa entre Jorge Elías y Felipe Herrera, aunque Elías se recuperó venciendo a Llirbel Anei Neira en su segunda salida. El campeón nacional Lelys Martínez también dejó huella con victoria sobre Dariel Morales y tablas frente al colombiano Manuel Campos.

Las integrantes del equipo olímpico femenino —Yaniela Forgás, Maritza Arribas y Yerisbel Miranda— dividieron en la primera ronda, pero en la segunda jornada los resultados fueron dispares: Forgás cayó ante Michel Díaz, Arribas venció a Ronniel Ramírez, y Miranda perdió frente al estadounidense Daniel Fernández.

La clasificación general la encabeza el colombiano Santiago López, aunque el ordenamiento puede variar rápidamente en un torneo que ya tiene a siete cubanos con dos puntos en el grupo de avanzada.

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