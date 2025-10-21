21 de Oct de 2025

Leñadores derrotan por la mínima a los Azucareros

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas vencieron a los Azucareros de Villa Clara 2×1 y ahora están a juego y medio de la cima de la Serie Nacional de Béisbol 64.

El abridor Yosmel Garcés estuvo inmenso en el box durante siete entradas sin permitir carreras, donde solo aceptó seis indiscutibles, regaló un boleto y no ponchó a ningún bateador para así llegar a su cuarta victoria. En tanto, Osdanis Rodríguez, perdedor del choque, se mantuvo en el montículo el juego completo a ritmo de dos carreras permitidas, cinco inatrapables y tres boletos.

Alberto Pablo Civil salvó su séptimo juego de la campaña e igualó en la cima de ese departamento. El mentor tunero Abeicy Pantoja lo llamó en la parte baja del octavo episodio y sacó los últimos cuatro outs del partido.

Las carreras tuneras llegaron en el séptimo capítulo, gracias a los sencillos remolcadores de Henry Quintero y Yudier Rondón.

También ligaron indiscutibles Yosvani Alarcón,  Yassel Izaguirre y Luis Pérez Hemminges conectó un doble.

Ahora Las Tunas tienes balance de 21-12 y se encuentran ubicados en el tercer puesto en la tabla de posiciones y ya miran de cerca a los líderes matanceros, pues están juego y medio de la cima.

