Listo equipo de fútbol de Las Tunas para el Torneo Clausura

Las Tunas.- El equipo de fútbol de Las Tunas ya se encuentra en Santiago de Cuba para disputar desde este miércoles el Torneo Clausura, con sede en la cancha Antonio Maceo.

Los tuneros jugarán en la primera fecha (8:30 am) ante el once de Cienfuegos en su debut en este evento.

Luego se enfrentarán a Villa Clara (24), Santiago de Cuba (26), La Habana (28) y cerrarán ante Guantánamo (30).

En la Ciudad Héroe se concentrarán los seis equipos participantes para disputar los cinco primeros choques y luego se trasladarán hasta Villa Clara y La Habana para jugar otros diez partidos y asi definir al campeón.

Esta primera vuelta se desarrollará del 20 al 31 de octubre con la realización de tres encuentros diarios y con una jornada de recuperación a cada equipo.

La segunda vuelta será del 11 al 21 de noviembre y la tercera del primero al 12 de diciembre.

El equipo La Habana se coronó campeón del Apertura 2025 al ganarle a Guantánamo en el Guaso.

/lrc/

