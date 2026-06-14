Yander Herrera, el peso de las lesiones y la mirada en los Centroamericanos

Las Tunas- Las lesiones han detenido la progresión de Yander Herrera Machín, una de las mayores promesas del atletismo cubano. El joven deportista, que hasta hace unos meses deslumbraba con marcas de nivel mundial en los 110 metros con vallas, confesó abiertamente que el 2026 está siendo el año más difícil de su carrera.

«Hay mucha gente preguntándose qué me está pasando este año o por qué estoy corriendo así, tan mal», expresó el tunero, quien se encuentra afectado por una seguidilla de contratiempos físicos que lo han sacado de su mejor nivel durante gran parte de la temporada.

«Me ha tocado tener un año malo, dicen que los atletas siempre pasamos por este tipo de situaciones, pero el año no ha acabado. Aún quedan los Centroamericanos y quiero estar bien», precisó.

Yander no se rinde. Con la mirada puesta en la recuperación y en los Juegos Centroamericanos, el joven vallista confía en revertir esta situación y volver a ser el atleta que ilusionó a todo un país con sus actuaciones.

«Desde el principio de temporada me empecé a lesionar. Primero en el tobillo y me pasé varios meses fuera de pista», explicó el atleta. Pero los problemas no cesaron. «Cuando estaba entrando nuevo en la dinámica, me volví a lesionar del abdomen. Una distensión que no me permitía ni pararme de la cama y por eso estuve fuera de la pista».

La recuperación parecía avanzar lentamente hasta que llegó el nuevo golpe. «Me volví a lesionar, desgraciadamente, del aductor», reveló Herrera, quien tuvo que paralizar por completo su preparación.

En la actualidad, el joven vallista tunero continúa bajo tratamiento médico. «Me estoy recuperando del aductor, pero también tengo una molestia atrás en el muslo y me dicen que es una distensión también. Igualmente me molesta en la parte de alante. Ahora me filtraron con células madres para ayudarme en la recuperación», detalló con esperanza.

«Ya lo que me queda es recuperarme bien para entrar al Centroamericano en forma deportiva. Espero no llegar mal, quizás no este en mi mejor forma deportiva, pero no tan mal», agregó en un intento por ser realista con sus posibilidades.

A pesar de las adversidades, el espíritu del joven vallista se mantiene intacto. «Quiero que sepan que ahora me estoy recuperando», aseguró, en un mensaje dirigido a todos aquellos que le han preguntado por su estado.

«Agradezco a todos los que, de una forma u otra, han estado ahí siguiéndome y apoyando. Gracias por preguntar. No he tenido el tiempo de responderle a todos, porque son muchos mensajes, pero sepan que me estoy recuperando», comentó emocionado.

Los médicos le han dado una luz de esperanza al atleta tunero. «Los médicos me dicen que el lunes ya puedo empezar a entrenar, porque esta lesión que tengo en el muslo no me deja casi ni tener mi mayor velocidad. Me deja hasta el límite, y cuando quiero ponerle más, siento un pinchazo», describió con crudeza las limitaciones que aún enfrenta.

El vallista cubano no olvida a quienes han creído en él durante estos momentos difíciles. «También quiero agradecer a todos los que en la escuela confían en mí, que no todo está perdido. Yo quiero hacer un buen papel en el Centroamericano por mí, principalmente por mi familia, por mi mamá y por mi papá», agregó con la determinación que lo caracteriza.

«Confíen en mí que yo voy a dar lo mejor», sentenció Yander Herrera, convencido de que podrá superar este bache y volver a ser el atleta que enamoró a Cuba con su entrega, marcas y resultados.

¿Quién es Yander Herrera?

Nacido el 4 de noviembre de 2006 en Las Tunas, Yander Luis Herrera Machín mostró desde temprana edad su pasión por el deporte. Con nueve años inició su camino en el atletismo en su natal provincia, pero no fue hasta los 15 que se decidió por la especialidad que lo ha llevado a la cima: los 110 metros con vallas, inspirado por dos de los más grandes vallistas cubanos: Dayron Robles y Anier García.

Su carrera ascendente lo llevó a concentrarse en La Habana bajo la tutela del entrenador Osnel Doval Martínez, quien lo ha preparado para alcanzar metas cada vez más altas. Yander entrena diariamente en el Estadio Panamericano de La Habana, donde perfecciona su técnica en una de las pruebas más complejas del atletismo.

«La prueba de 110 con vallas es una de las más complicadas, hasta que uno no supere el décimo obstáculo no ha ganado», ha declarado en otras ocasiones.

Aunque los problemas físicos han frenado su progresión, el palmarés de Herrera en categorías juveniles es impresionante. En 2024 alcanzó el quinto puesto en la final del Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo en Lima, con una marca personal de 13,46 segundos, que despertó el interés de especialistas y exatletas como Dayron Robles.

Precisamente fue Robles quien lo llamó después de una actuación histórica para brindarle un consejo que el joven tunero nunca ha olvidado: «Disfruta el proceso, no es ahora, es lo que viene». Aquel consejo resuena hoy con más fuerza que nunca mientras Yander lucha por regresar a las pistas.

El 2025 comenzó de manera prometedora para Herrera. En marzo, en el Memorial Jesús Molina celebrado en La Habana, dejó atónito al público al detener los relojes en 13.44 segundos en los 110 metros con vallas, un registro sin precedentes entre los juveniles cubanos. Solo tres meses después, en junio, mejoró aún más su marca al conseguir un espectacular tiempo de 13.37 segundos en el Memorial de los Hermanos Znamensky en Moscú, lo que lo ubicó en el octavo lugar histórico en la categoría sub-20 a nivel mundial.

Ese crono lo posicionó a solo una décima del tiempo mínimo exigido (13.27 segundos) para el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, previsto para septiembre de 2025, y lo proyectaba como uno de los grandes favoritos para los II Juegos Panamericanos de Asunción. En ese evento no decepcionó y se convirtió en Campeón Panamericano Junior.

Yander ha sido reconocido entre los mejores deportistas cubanos ( ganó el premio en 2024 y en 2025 ) y fue seleccionado como el pasado año el Atleta Masculino del Año en Las Tunas, tras una temporada excepcional.

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