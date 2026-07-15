Tuneros en Santo Domingo 2026 (VIII): Convocan a Samuel Boris a la selección cubana de softbol

Tuneros en Santo Domingo 2026 (VIII): Convocan a Samuel Boris a la selección cubana de softbol

Las Tunas.- El tunero Samuel Boris fue llamado para integrar el equipo de softbol de Cuba a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Los problemas de salud del receptor pinareño Reinier Vera, una de las figuras históricas de la selección nacional, abrió una puerta inesperada para Samuel.

El máscara tunero ya había formado parte de las dos últimas preselecciones del equipo Cuba, pero no había hecho el grado y ahora fue llamado para integrar el grupo de 15 jugadores que estarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Boris, natural de Las Tunas, fue importante en la medalla de bronce que obtuvo Holguín en el último Campeonato Nacional de Softbol, certamen donde se desempeñó como refuerzo y tuvo un protagonismo decisivo.

El tunero compartirá responsabilidades en la receptoría con Yurisandre Ramos y Odlanier Milanés, en una selección que combina experiencia y savia joven bajo la dirección de Leonardo Cárdenas.

El softbol masculino cubano llega a este nuevo ciclo con la necesidad de revertir la imagen dejada en el reciente Panamericano de Montería, donde el equipo terminó en la novena posición.

La memoria aún está encendida con el oro obtenido en Barranquilla 2018, pero también fresca la espina del tercer lugar en San Salvador 2023.

En Santo Domingo, Cuba buscará reencontrarse con su mejor versión en un torneo que contará con ocho selecciones nacionales, entre ellas Colombia, México, Panamá, Venezuela y la anfitriona República Dominicana.

Para Boris, esta convocatoria representa una oportunidad de demostrar su valía en el equipo nacional.

El tunero, junto a su coterráneo Héctor Castillo, aportará una mezcla de juventud y experiencia al colectivo, sabe que tiene mucho por ofrecer en su primera experiencia internacional.

En el camino hacia Santo Domingo 2026, y el receptor tunero está listo para dejar su huella en el diamante.

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