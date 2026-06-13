Los Leñadores firman una victoria de carácter en el Mella 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas volvieron a demostrar que juegan con aplomo en casa.

En una tarde de ofensiva oportuna y liderazgo de Yosvani Alarcón, los Leñadores vencieron 8×6 a Mayabeque en el estadio Julio Antonio Mella, resultado que les permite sostenerse en el segundo puesto del torneo y acercarse aún más al boleto a la siguiente fase.

El duelo tomó un giro decisivo desde el cuarto episodio, cuando Yosvani Alarcón igualó el marcador a dos carreras con un cuadrangular que encendió a la afición tunera. El veterano receptor no se detuvo ahí: en el sexto capítulo volvió a desaparecer la pelota, esta vez para colocar arriba a los verdirrojos y reafirmar su condición de referente ofensivo del conjunto.

Sus dos jonrones marcaron el pulso emocional del partido.Ese mismo sexto inning se convirtió en el punto de quiebre del desafío. Un sencillo de Yudier Rondón, un triple de Fernando de la Paz y un doble de Luis Antonio Pérez completaron un racimo de cinco anotaciones que abrió definitivamente el camino al triunfo.

La ofensiva tunera, agresiva y paciente, castigó sin contemplaciones al abridor mayabequense Leodán Reyes, quien cargó con la derrota tras permitir siete carreras en cinco entradas y dos tercios.

Desde el montículo, el protagonismo cambió de manos en el momento justo. El relevista José Carlos Sarría asumió la responsabilidad en un tramo complejo del juego y, aunque permitió cuatro anotaciones, logró estabilizar el ritmo del encuentro para apuntarse su primera victoria con el uniforme de los Leñadores.

Su labor abrió la puerta para que Yankiel Mauris cerrara con autoridad al trabajar 2.2 entradas y sacara ocho outs, cuatro de ellos por la vía del ponche, y un salvamento que reafirma su rol como brazo confiable en los finales.

En la tabla de posiciones, Industriales continúa al frente con balance de 21–14, seguido por Las Tunas (19–14) y Holguín (19–16). Mayabeque (15–19), Matanzas (14–19) y Artemisa (14–20) completan el grupo, cada vez más presionados por la necesidad de reaccionar en la recta final.

La combinación de poder oportuno y un bullpen que supo resistir volvió a darle a Las Tunas una victoria. El equipo luce firme, competitivo y con la mira puesta en la clasificación.

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