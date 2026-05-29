Delicias y Aldeanos jugarán partido clave en octava fecha de la Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- La Copa Puerto Basket jugará este sábado su octava jornada con dos enfrentamientos que prometen emociones de principio a fin. En la cancha de La Anacahuita, Salvador Cisneros y Veteranos abrirán la tarde a las 3 y 30 en un duelo donde la defensa será protagonista.

Una hora después, Aldeanos y Delicias se medirán en un partido vital para las aspiraciones de ambos. Chaparra, actual líder del torneo, descansará en esta fecha.

Con la fase regular llegando a su fin, cada punto es oro y los equipos afinan sus estrategias para asegurar un lugar en la postemporada.

Así llegan los quintetos a la octava jornada

1-Chaparra 5-1

2-Veteranos 4-2

3-Delicias 2-3

4-Aldeanos 2-4

5-Salvador Cisneros 1-4

Para el duelo de este sábado,

Salvador Cisneros llega en el último lugar, pero con la moral alta tras haber firmado el récord histórico de anotación de 105 puntos en la primera vuelta. Su principal arma será la dupla ofensiva de Yodan González y José Pérez, aunque la defensa será clave si quieren frenar a los Veteranos.

Veteranos, por su parte, es junto a Chaparra el equipo más estable del momento. Después de un arranque negativo con dos derrotas, el vigente bicampeón encadenó cuatro victorias consecutivas, incluyendo un contundente 80-60 sobre Aldeanos en la fecha anterior. Con Alejandro Gómez e Hipólito Infante recuperando su mejor nivel, los veteranos buscarán acercarse aún más al líder Chaparra.

En el otro reto, Aldeanos, suma dos derrotas consecutivas, una con Veteanos y otra a manos de Chaparra. El equipo necesita volver a ganar para no quedar rezagado en la pelea por la clasificación. Kevin Hechavarría y Orlando Pérez serán sus referentes ofensivos.

Delicias descansó en la fecha anterior, lo que le ha permitido preparar el partido con calma. El equipo comenzó el torneo invicto con dos éxitos sin derrotas, pero luego sufrió tres fracasos consecutivas.

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