César Alejandro Pérez buscará hacer historia en el Abierto Mexicano de Ajedrez

Las Tunas.- El tunero César Alejandro Pérez (Maestro Fide) participará del 31 de marzo al 5 de abril en el LXXI Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez “Querétaro 2026”.

El tunero está ubicado en el puesto 14 del ranking general del evento, donde ya se encuentran inscritos 90 ajedrecistas: 12 grandes maestros, ocho maestros internacionales y nueve maestros FIDE.

Entre las metas de Pérez se encuentran completar la última norma para convertirse en el nuevo Maestro Internacional de Las Tunas y si es posible, lograr una buena ubicación final. A este evento asistirán los mejores trebejistas de América, con destaque para los grandes maestros José Martínez Alcántara (MEX), Luis Ernesto Quesada (MEX), Sion Galaviz (MEX), Ermes Espinosa (CUB), Juan Carlos González Zamora (MEX), Juan Carlos Obregón Rivero (MEX), Dylan Berdayes Ason (CUB), Lelys Martínez (CUB), Kevin Cori Quispe (MEX), Elier Miranda (CUB) y Gilberto Hernández Guerrero (MEX).

La sede del torneo será el Hotel Real de Minas Tradicional, en Querétaro. Las categorías competitivas son: Internacional, Expertos, Avanzados, Aficionados y Femenil, además de apartados Infantiles y Juveniles (Absoluto y Femenil).

Cuba estará representada por siete ajedrecistas, entre ellos un tunero que buscará subir a lo más alto del ajedrez en el continente.

César Alejandro Pérez se coronó campeón nacional Blitz en 2026, convirtiéndose en el único trebejista del Balcón del Oriente cubano en alcanzar este título. Con ese antecedente y la mira puesta en Querétaro, el tunero aspira a dar un nuevo salto en su carrera.

/lrc/