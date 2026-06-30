Se expande la iluminación solar en la avenida de la Libertad en Puerto Padre

Se expande la iluminación solar en la avenida de la Libertad en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Una brigada de la Empresa Eléctrica de Las Tunas ejecutó este martes la instalación de ocho nuevas luminarias LED con energía solar fotovoltaica en la avenida de la Libertad de la ciudad de Puerto Padre como parte del proyecto de sostenibilidad del principal paseo de la Villa Azul.

El equipo trabajó en el tramo entre el punto donde concluyó la instalación anterior- próximo al cabaret Tradiciones- y las inmediaciones del cine Iremú.

La iniciativa, que permite el aprovechamiento de recursos naturales renovables, comenzó en el mes de mayo con la colocación de las primeras 10 luminarias de 1000 watts de potencia en el segmento comprendido entre el Conjunto Escultórico al Quijote y el cabaret Tradiciones.

Aquella fase inicial se materializó gracias al donativo de actores económicos privados del territorio, en coordinación con las autoridades municipales, y estuvo a cargo del diseñador Ángel Alberto Álvarez Carralero, junto a funcionarios del Consejo de la Administración.

En esa oportunidad, el Viceintendente del Consejo de la Administración, Louis Ochoa Ochoa, declaró que el proyecto constituía un paso hacia la sostenibilidad y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, y adelantó que se comenzaría con 10 luminarias para luego sumar otras 10 en una primera etapa, con el objetivo de extender el servicio hasta áreas cercanas al Museo Fuerte de la Loma.

Este 30 de junio el Viceintendente Ochoa Ochoa, informó que el proyecto ha ido creciendo, de ahí que en una tercera etapa se iluminaran los parques Independencia y José Martí, más el tramo comprendido entre el Conjunto Escultórico al Quijote hasta el malecón. En una cuarta fase, continuará desde el cine Iremú hasta la rotonda que da entrada a la Villa Azul.

Las nuevas luces solares, que operan con encendido automático en horario nocturno, permanecen activas aproximadamente desde las 8 de la noche hasta las 6 y 15 de la mañana en temporada de verano, según especificó el Viceintendente.

Con la instalación de ocho nuevas luminarias, el proyecto de energía renovable avanza hacia la cobertura de un tramo cada vez más extenso de la vía, mejorando las condiciones de iluminación y seguridad para transeúntes y conductores que a diario circulan por una de las arterias más concurridas de la ciudad.

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