Yuca, cultivo con potencialidades en Las Tunas

Las Tunas.- Aunque en las últimas jornadas se registran pocas ofertas de yuca en los puntos de venta y mercados agropecuarios, la provincia de Las Tunas cumple el plan de siembra del tubérculo y cerró el mes de junio con siete mil 936 hectáreas.

Así lo informó Luis Oro Torres, jefe del departamento de Cultivos Varios de la delegación del Ministerio de la Agricultura, quien agregó que en la actual campaña de siembra de primavera se supera lo previsto, a pesar de las dificultades materiales actuales.

Esas plantaciones del renglón se corresponden con el balance de áreas previsto en el país, según la cantidad de habitantes de cada territorio y se organizan de manera escalonada, de modo que todos los meses se pueda recolectar una cantidad significativa.

No obstante, en los ocho municipios tuneros pudieran extenderse los sembrados de yuca porque se adapta fácilmente a las condiciones edafoclimáticas de la provincia, dígase terrenos degradados, sol intenso y bajo promedio de precipitaciones.

En su mayoría, las extensiones dedicadas a ese cultivo se concentran en los diferentes polos productivos y sobresalen las fincas de San Alberto, en Amancio, con variedades de gran tamaño y buen rendimiento; incluso, dependiendo solamente de las lluvias.

Según especialistas en la actividad agrícola, Las Tunas puede garantizar ese producto durante todo el año y, por tanto, respaldar la soberanía alimentaria de comunidades, poblados y ciudades, pues se puede emplear como alimento humano y animal.

Además, el tubérculo es materia prima para la elaboración de almidón y varios comestibles de mucha demanda. Entre los tuneros el más conocido es el casabe; pero, también se puede obtener una harina sin gluten ideal para preparar panes, galletas y dulces.

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