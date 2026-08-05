Reynaldo Espinosa Colás: plata y récord nacional en Santo Domingo 2026

Las Tunas.- El velocista tunero Reynaldo Espinosa Colás conquistó junto a sus compañeros la medalla de plata en el relevo mixto 4×100 de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una final marcada por las descalificaciones de México y República Dominicana.

La cuarteta cubana, integrada por Giorvis Domínguez, Yunisleidy García, Reynaldo Espinosa y Yarima García, detuvo los cronómetros en 41.18 segundos, registro que además constituye un nuevo récord nacional, mejorando el 41.39 marcado en marzo de este año en el Estadio Panamericano.

Inicialmente, Cuba había quedado en la cuarta posición, pero ascendió al podio tras las sanciones aplicadas a los equipos favoritos.México fue descalificado por una infracción a la Regla Técnica 24.7, relacionada con el pase del testigo, mientras que República Dominicana perdió su oro por una violación de carril (TR17.1.2 [O]), pese a haber cruzado primera con 40.89 segundos.

Con ello, la clasificación oficial quedó encabezada por Jamaica (41.06 s), seguida por Cuba (41.18 s) y Puerto Rico (41.39 s).

En lo individual, Espinosa compitió en los 100 metros planos, donde no alcanzó medalla pero ratificó su nivel competitivo. La final fue dominada por Ronal Longa de Colombia (10.06 s), seguido por Bouwahjgie Nkrumie de Jamaica (10.17 s) y Melbin Marcelino de República Dominicana (10.19 s).

El tunero se mantuvo en tiempos cercanos a los 10.30 segundos, demostrando regularidad y confirmando su papel como referente de la velocidad nacional. Aún le queda por disputar los 200 metros planos.

La medalla de plata en el relevo mixto tiene un valor simbólico para Las Tunas, pues ya son tres preseas de los deportistas tuneros en Santo Domingo 2026: el oro del equipo femenino de hockey, el bronce de Yoandys Lescay en el relevo mixto 4×400 y ahora la presea plateada de Espinosa en el 4×100, consolidando la presencia de la provincia en el medallero regional.

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