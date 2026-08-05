¿Qué valores distinguen a Fidel? Participa en nuestro concurso

Concurso “Los valores de Fidel”

Seguidores y estudiosos de la vida del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de sus aportes al movimiento revolucionario mundial coinciden en distinguir en él una significativa suma de cualidades humanas que explicarían el alcance y la profundidad del impacto de su legado en personas de edades, sexo y creencias diversas.

En vísperas del centenario de su nacimiento, Cubadebate convoca a sus seguidores, sean cubanos o extranjeros, a enumerar qué valores humanos distinguieron al líder histórico de la Revolución cubana y qué hechos respaldarían su opinión.

Los trabajos pueden enviarse por escrito o en testimonio grabado como videollamada a la dirección de correo electrónico: comentacubadebate@gmail.com

Las mejores respuestas serán publicadas en nuestro sitio web el próximo 13 de agosto y en la Mesa Redonda que, bajo el mismo título, transmitiremos también en el contexto de nuestras celebraciones por El siglo de Fidel.