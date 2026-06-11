Inauguran Salón Polodeportivo en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Con la emoción del fútbol como telón de fondo, el reconocido restaurante Bodegón de Polo inauguró este jueves su nuevo Salón Polodeportivo, un espacio concebido para la transmisión de eventos nacionales e internacionales.

La apertura oficial coincidió con el arranque del Mundial de Fútbol 2026, y el primer encuentro que disfrutaron los asistentes entre México y Sudáfrica, con resultado de 2 goles por 0 a favor de los locales.

El Polodeportivo no se limita al fútbol. El local quedará habilitado de manera permanente para transmitir múltiples disciplinas, incluyendo baloncesto, béisbol y mucho más, lo que lo convierte en un punto de encuentro ideal para todos los amantes del deporte.

«Desde hace varios meses estaba trabajando en este proyecto y hoy, por fin, pude hacerlo realidad», expresó visiblemente satisfecho el propietario, quien destacó el esfuerzo personal y la ilusión de ofrecer un lugar digno para la familia deportiva de Puerto Padre y comunidades aledañas.

El nuevo salón además de pantallas de calidad para seguir la acción, también ofrecerá a partir de los próximos días un servicio de bar, lo que garantiza una experiencia diferente: ver los partidos en un ambiente acogedor.

Durante el Mundial, el Polodeportivo transmitirá todos los desafíos de la cita.

La invitación queda abierta para que aficionados de todas las edades se den cita en el Salón Polodeportivo del Bodegón de Polo y vivan cada encuentro como si estuvieran en el estadio.

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