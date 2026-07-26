Las Tunas abre su camino en Santo Domingo 2026

Las Tunas.- El debut del deporte tunero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tuvo como protagonistas a las hockistas Sunaylis Nikle, Alexyanes Ramírez y Diana Lores, titulares en la goleada de Cuba 7-0 frente a Jamaica en el Estadio del Parque del Este.

Desde el primer período, las cubanas abieron la cuenta y antes del descanso, Yolaini Tamayo firmó el tercer tanto con un disparo potente.

Tras la reanudación, Nikle desató su inspiración con un doblete en el tercer período, mientras Cuba mantenía el control absoluto del desafío. En el tramo final, las cubanas marcaron otras dos anotaciones para sellar la goleada.

El próximo reto será este martes frente a Barbados.

La jornada también dejó resultados en otras disciplinas. En la gimnasia, Daliana Rosi Concepción clasificó a la final de la pelota con 21.600 puntos (séptima posición) y terminó decimotercera en aro con 20.400. Este lunes buscará avanzar en cinta y mazas, con todas las finales previstas para el 28 de julio.

En el softbol, Cuba cayó sorpresivamente 0-7 ante Islas Vírgenes. Rosangela Jardines, como cuarto bate y receptora, conectó uno de los cuatro hits del equipo. El lunes enfrentarán a México en busca de su primera victoria.

El tiro con arco aportó medallas con el bronce por equipos en arco recurvo, bajo la guía de Reiter Téllez. En individual, Hugo Franco avanzó a semifinales.

Finalmente, en el taekwondo femenino, Marlyn Pérez (53 kg) conquistó la medalla de plata en su debut, bajo la dirección de Arnoy Rojas.

En el estreno en Santo Domingo 2026 el deporte tunero se vistió de protagonismo con las hockistas en la cancha y dejó claro que Las Tunas abre sus cortinas en la cita regional con ambición y resultados.

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