Adriana González García, promesa tunera rumbo a Dakar 2026 

Las Tunas.- La joven atleta Adriana Carolina González García ha sido confirmada para integrar la delegación cubana que asistirá a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, previstos del 31 de octubre al 13 de noviembre en la capital senegalesa.

Su inclusión responde a los resultados que la han convertido en una de las principales figuras emergentes del atletismo nacional.Campeona de Cuba en la impulsión de la bala y subcampeona en el lanzamiento del disco, González García ha demostrado disciplina y talento, cualidades que la colocan entre las promesas de la nueva generación de deportistas del país.

Su presencia en la cita olímpica juvenil será una oportunidad para medir fuerzas en un escenario internacional y continuar su desarrollo competitivo.

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano marcará un hito histórico al celebrarse por primera vez en África. Dakar, ciudad anfitriona, se convertirá en epicentro de un evento que trasciende lo deportivo, al proyectarse como catalizador de transformaciones sociales, culturales, educativas y económicas.

La cita busca reafirmar al deporte como espacio de convivencia, paz y cohesión social, con especial énfasis en la juventud. El proyecto Dakar 2026 nace del propósito de universalizar los Juegos Olímpicos de la Juventud y situarlos en el corazón de la transformación africana.

La cultura y la práctica deportiva de Senegal, profundamente arraigadas en su historia y en su población joven, serán el marco ideal para una celebración que aspira a convertirse en sinónimo de intercambio, alegría y orgullo compartido.

Para Adriana Carolina González García será también la oportunidad de representar a Cuba en un escenario que promete dejar huella en la memoria olímpica.

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