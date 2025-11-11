Portada » Noticias » Deporte » Los Leñadores se quedan sin filo en sus hachas ante Industriales

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas no mostraron su mejor juego colectivo y cayeron por nocaout de 11×1 ante los Industriales, en un juego celebrado en el Coloso del Cerro.

El pitcheo tunero no pudo contener el bateo de los felinos que con 14 indiscutibles fabricaron 11 carreras en siete entradas para poner fin tempranamente al desafío.

El derecho Annier Pérez fue castigado en tres innings y dos tercios al soportar ocho carreras, incluidos dos jonrones. También subieron al box Darbis Leyva y Eloy Borrego. En tanto, Yoelkis Cruz Junior soportó tres carreras, le conectaron tres indiscutibles y regaló un boleto.

La ofensiva azul fue imparable. Destacó el jardinero derecho y tercer bate, Dayron Miranda, quien firmó una jornada espectacular al conectar de 5-4. Su producción incluyó un doble, un jonrón, cinco carreras impulsadas y dos anotadas.

También Yosvany Peñalver aportó poder al sacar la bola fuera de los límites del terreno con un jonrón solitario, contribuyendo al amplio marcador.

Del lado del pitcheo, Carlos Manuel Cuesta se encargó de silenciar el feroz bate de los Leñadores. El lanzador logró su tercer éxito de la temporada al limitar a los visitantes a solo cinco imparables en cinco episodios completos de trabajo, demostrando una gran efectividad.

Por Las Tunas los más destacados fueron Henry Quintero con dos inatrapables, de igual modo Yassel Izaguirre con dos incogibles y Luis Pérez Hemminges con un jit y una carrera impulsada.

Con este triunfo, la tropa dirigida por Guillermo Carmona exhibe ahora un balance de 27 victorias y 16 derrotas, idéntico al de los Cocodrilos de Matanzas (28-17), cuyo partido ante el líder Holguín (29-15) fue suspendido por lluvia. Industriales y Matanzas comparten así el codiciado subliderato.

Los tuneros (25-16) ahora con el orgullo herido saldrán este miércoles a igualar las acciones y para ello dependerán del zurdo Eliander Bravo. Los verdirrojos llevan tres derrotas al hilo y tendrán que mejorar mucho en la defensa y hacer los ajustes necesarios en el bateo para salir de esta mala racha.

