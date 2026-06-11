Acogió Universidad de Ciencias Médicas Jornada Científica BiblioTunas 2026

Las Tunas.- Bajo el lema Lealtad Científica, compromiso con la salud, investigadores, especialistas y profesionales del Sistema de Información de Ciencias de la Salud de la provincia desarrollaron la vigesimoséptima convocatoria de la Jornada Científica BiblioTunas 2026.

El certamen, dedicado al Día del Bibliotecario cubano, al aniversario 42 del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas en Las Tunas y al centenario del natalicio del líder Fidel Castro, destacó la trascendencia del conocimiento científico en la formación de una Salud Pública y el desarrollo académico de la universidad médica.

En su jornada inicial el evento facilitó el intercambio respecto a las prácticas de las áreas editoriales desde el patrimonio, la producción y las potencialidades virtuales de las Ciencias Médicas con la muestra de cuatro tesis de culminación de estudios de la carrera de Sistema de Información en Salud, que ratificaron el compromiso y la pertinencia en la formación científica.

Como parte del programa del evento se presentó al nuevo director de la Revista Electrónica Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, el Doctor en Ciencias Omelio Fontaine Machado, y se rindió homenaje a algunos de sus fundadores, quienes hoy se mantienen vinculados a la actividad desde otras áreas de la gestión del conocimiento.

Entre los fundadores el Doctor Alonso Vicente Russell González rememoró la iniciativa que por esa época unió a un grupo de profesionales que dirigían en la Universidad para sacar desde Las Tunas la primera revista impresa de la casa de estudios.

En su diálogo compartió los primeros procesos de quienes dirigían y el salto con el tiempo, luego de su versión digital con el primer número en 1997, mientras insistió que en esta experiencia es vital la educación del usuario desde el colectivo profesoral y de tutores para afianzar el desarrollo investigativo y alcanzar mayor visibilidad en las plataformas.

Este espacio de intercambio académico y científico contó además con la intervención de otros valiosos exponentes de las ciencias médicas, que denotaron los cambios en las nuevas formas de gestión del conocimiento y las maneras de acercar los usuarios a la cultura informacional en el ámbito de la salud.

Al clausurar el evento la rectora de la Universidad, la Doctora Enelys Reyes Reyes apuntó que «esta Jornada no ha sido solo un espacio de ciencia sino también de reconocimiento. Cada investigación y convenio firmado son un homenaje al legado del líder Fidel Castro, quien nos enseñó que la ciencia y la educación son pilares de la emancipación y del bienestar de los pueblos.

«Podemos afirmar que la Jornada BiblioTunas 2026 cumplió su objetivo, es un espacio de encuentro entre generaciones, de diálogo entre disciplina, de reafirmación del papel estratégico de la formación científica en la construcción de las políticas de salud y en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad».

/abl/