Desarrolla Jornada Científica y de Innovación Tecnológica, Centro de Electromedicina

Las Tunas.- Con una Jornada Científica y de Innovación Tecnológica el colectivo del Centro Provincial de Electromedicina de Las Tunas, celebró el aniversario 41 de su creación en el territorio, bajo el compromiso de mantenerse como referente en la sostenibilidad de los equipos médicos en el país.

En esta oportunidad más de una veintena de ponencias que representan innovaciones y aportes, inscritos en la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, resumieron el trabajo diario que responde al banco de problemas de la institución.

El Master en Ciencias Robert Vanegas Osorio, director del Centro, denotó en el programa inicial que «al colectivo los hace relevantes el legado y la trayectoria innovadora ante la sustitución de piezas, mediante el ahorro al país por concepto de importaciones y la sostenibilidad de un coeficiente de disponibilidad técnica por encima del 95 por ciento a pesar del bloqueo y ante el déficit energético».

Bajo el lema «Por una salud innovadora, legado y futuro en el centenario de Fidel», ingenieros y técnicos se sumaron al espacio científico que invitó a los estudiantes de la carrera de técnico medio superior de ciclo corto de Electromedicina, con aportes a la atención pediátrica como el joven Leandrys Leandro Mariño con un análisis electromédico sobre el ventilador pulmonar Dräger Savina 300.

Como parte de su trabajo de tesis explicó que «este equipo es vital para la recuperación inmediata de un paciente en estado crítico en terapia intensiva, de ahí que el objetivo fue desglosar tecnológicamente este equipo y así alcanzar una visión mayor para su mantenimiento y garantizar la seguridad de los pacientes».

Las temáticas de la Jornada se relacionaron a la innovación tecnológica y el desarrollo de tecnologías para el uso médico, fabricación y recuperación de piezas de repuesto, innovación en Ortopedia Técnica y Calzado Ortopédico, provenientes de especialidades como Rehabilitación, Estomatología, Esterilización, Nefrología, Soporte de Vida e Imagenología, entre otras.

Entre los trabajos figuraron la recuperación del sillón de estomatología de Medicina Deportiva, un circuito neumático automático y la reparación del cabezal de la planta de tratamiento de agua, del Hospital Guillermo Domínguez, de Puerto Padre, y el rescate del ventilador pulmonar de la terapia intensiva del Hospital Provincial Pediátrico Mártires de Las Tunas.

También se socializaron la generalización en el Taller de Ortopedia Técnica y de Calzado Ortopédico de las férulas en diferentes medidas recuperadas con tuberías hidráulicas de PVC, que sustituye el yeso en el caso de las fracturas y las lesiones ortopédicas, y la sustitución de corcho por fíbras microporosas para el acortamiento que tienen algunos pacientes en algunas extremidades.

De manera simultánea además se celebró el Evento de la Mujer Creadora, un espacio que reconoció el aporte de las féminas a partir de su talento, perseverancia e ingeniosidad.

Al hacer las conclusiones Vanegas Osorio distinguió el carácter innovador y científico del espacio que los identifica como pilar estratégico para la soberanía tecnológica de Cuba, y cuyos esfuerzos se evidencian en el ahorro al país de más de seis millones de pesos y dos millones de dólares por concepto de sustitución.

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