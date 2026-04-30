Colectivo de la Salud Centro Listo para el Primero de Mayo

Las Tunas.- La celebración del Primero de Mayo bajo la idea movilizativa de La Patria Se Defiende, se materializó al declarar Centro Listo al colectivo de la Dirección General de Salud, como máximos representantes del ejército de batas blancas que en Las Tunas supera los 12 mil afiliados.

En la sede provincial, el máximo representante del sector sanitario, el doctor Ariel Guevara Bringa, precisó que este Día Internacional de los Trabajadores patentizarán una nueva jornada con la Revolución, representado a las 559 organizaciones de base, de ellas 526 secciones sindicales.

Por su parte, Yudelki Cruz Alarcón, secretaria general en funciones del Comité Provincial del Sindicato de la Salud en Las Tunas, destacó que el derecho de ser los protagonistas del primer bloque del desfile en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García, es un reconocimiento a la entrega y la labor humanista en momentos de carencias de recursos.

Añadió que «el gremio se identificará con una representación de unos 13 mil trabajadores y sus familiares en esta nueva cita por la Patria, para corroborar la unidad del pueblo y el respaldo al sistema sanitario de mantener la labor asistencial pese a las limitaciones que impone el bloqueo económico que sobrepasa las seis décadas de existencia.

«Celebrar el Primero de Mayo es demostrar la unidad y el patriotismo en el año del centenario del líder cubano Fidel Castro, una fecha que además se convierte en llamado a la defensa del país, a la búsqueda de soluciones y la convicción de los trabajadores de las diversas entidades en el respeto y la protección del derecho inclusivo a la salud», precisó Cruz Alarcón.

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