Rodolfo Díaz, el brazo de los Leñadores que brilla en la Liga Élite

Rodolfo Díaz, el brazo de los Leñadores que brilla en la Liga Élite

Las Tunas.- El lanzador Rodolfo Díaz Silva, de los Leñadores de Las Tunas, fue nominado a lanzador de la semana en la Liga Élite del Béisbol Cubano, gracias a una actuación impecable que reafirma su consistencia en el montículo.

Durante sus dos salidas (JL 2), Díaz trabajó 6.0 entradas sin permitir carreras (PCL 0.00), con tres ponches (SO 3) y ningún boleto (BB 0), mostrando un control absoluto y una efectividad que lo colocan entre los mejores de la semana. Su WHIP de 0.67 refleja el dominio con que enfrentó a cada rival.

El derecho tunero, que ya había mostrado solidez en anteriores presentaciones, se consolida como pieza clave del cuerpo de lanzadores de Las Tunas, aportando serenidad y resultados en momentos decisivos.

Su nominación como MVP de la semana no solo premia su rendimiento, sino también el impacto que genera en la dinámica del equipo y en el staff de lanzadores.

En el pitcheo, además de Díaz, fueron nominados otros brazos de calidad. El capitalino Carlos Manuel Cuesta y el matancero Luis Manuel Hernández Rondón.

En el apartado ofensivo, también destacaron figuras que aportaron con el madero. El jardinero de Artemisa Carlos Alberto Monier Torres, el receptor matancero Andrys Pérez García y el holguinero Yasiel Andy González García.

El tunero Rodolfo Díaz sobresale como símbolo del dominio desde el box y como uno de los brazos más confiables de la IV Liga Élite.

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