Puerto Padre mejora obras sociales en saludo al 26 de Julio

Puerto Padre.- Como parte de las acciones de bienestar social que tradicionalmente acompañan la conmemoración del 26 de Julio, Puerto Padre mejoró un grupo de obras que abarcan desde la salud pública hasta los servicios gastronómicos y la eficiencia energética.

En el Hospital General Docente Guillermo Domínguez López se remozó el salón de operaciones y la sala posoperatoria, espacios que, aunque habían recibido reparaciones recientes, quedaron en función con estándares superiores en equipamiento y condiciones higiénico-sanitarias.

Las autoridades de la salud de la Villa Azul destacaron que esta puesta en marcha simboliza el esfuerzo por mantener la calidad asistencial en un centro de referencia territorial.

De manera paralela, el Sistema de Atención a la Familia (SAF) de la comunidad de Sandino fue acondicionado para ampliar su capacidad, con un comedor que ahora dispone de 31 plazas para comensales, lo que mejora la estadía de las personas beneficiadas con el servicio.

El Hospital Pediátrico Raymundo Castro Morales tampoco quedó fuera de los beneficios. Su Cuerpo de Guardia fue sometido a acciones que optimizan los flujos de atención urgente en la población infantil y se mejoró el confort para el personal médico.

En el ámbito asistencial de la tercera edad, la Casa de Abuelos Doctor Diego Tamayo Figueredo, recibió mantenimiento constructivo y funcional con el objetivo de elevar la calidad de vida de sus residentes, mientras que el Restaurante Sierra Cristal, reabrió sus puertas tras una remodelación que mejora sus condiciones de servicio al público.

Uno de los proyectos de mayor impacto visual y medioambiental es el alumbrado público con tecnología fotovoltaica en la avenida Libertad, la arteria principal de Puerto Padre. Las luminarias solares no solo garantizan una mayor visibilidad nocturna, sino que también representan un ahorro energético y un paso adelante en la estrategia municipal de fuentes renovables.

Con estas acciones, Puerto Padre se suma a la conmemoración del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, demostrando que la inversión social y el desarrollo local caminan de la mano con la memoria histórica.

El recorrido de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio por obras sociales del norteño territorio, contó con el acompañamiento de Abeicy Pantoja Díaz, manager bicampeón nacional con los Leñadores de Las Tunas.

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