Aaron Marrero ya se encuentra en Chile

Las Tunas.- El tunero Aaron Marrero Escocia ya se encuentra en Chile como parte del primer grupo de deportistas cubanos que participarán en los VII Juegos Parapanamericanos Juveniles.

Marrero Escocia ya pisó el Parque Deportivo Estadio Nacional, símbolo del deporte chileno, donde competirá dentro de unos días e inició de esta manera la preparación final para el evento.

El natural de Amancio viajó hasta Chile junto a otros 16 deportistas que también verán acción en este evento múltiple.

Cuba participará con 32 atletas en cinco disciplinas: atletismo, natación, tenis de mesa, judo y para powerlifting.

Los Parapanamericanos Juveniles tendrán lugar del 31 de octubre al 9 de noviembre en la Región Metropolitana de Santiago y la de O’Higgins con la participación de mil 100 deportistas de 27 países..

Para Cuba será su segunda presencia en un evento de este tipo, después de los juegos de Bogotá (Colombia), donde alcanzó 11 medallas de oro, siete de plata y tres de bronce.En los juegos de Chile participarán mil 100 deportistas de 27 países.

Con Chile como anfitrión, América escribe un nuevo capítulo en su legado. El país se consolida como el primero del continente en haber organizado los tres grandes hitos del Movimiento Parapanamericano: Juegos Parasuramericanos Santiago 2014, Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y ahora los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube