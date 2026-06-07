Unidad de Derivados de Amancio impulsa producción de ron pese a limitaciones técnicas

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- En la Unidad Empresarial de Base Derivados del municipio de Amancio, perteneciente al grupo empresarial Azcuba, se mantiene activa la producción de ron y otros derivados, a pesar de las limitaciones técnicas que enfrenta la planta.

Edy López Guerra, director de la entidad, explicó que se continúa elaborando ron embotellado para el Ministerio de Turismo y otros destinos en divisas. Reconoció que existen dificultades con la presilladora y los parles, aunque el proceso productivo no se detiene.

El directivo señaló que también se han formulado productos para la Empresa de Comercio y Gastronomía y la Empresa de Bebidas y Licores (Ember), con ventas hacia provincias como Guantánamo.

Entre los resultados más recientes, destacó la producción de dos cisternas de 25 mil litros cada una de ron Conde de Cuba 5 Soleras y Silveldrive, destinadas al mercado europeo, consolidando la presencia internacional de la marca.

En cuanto a las producciones alternativas, puntualizó que mensualmente elaboran entre 600 y 800 litros de vinagre, sin embargo, aclaró que actualmente no producen vino debido a la carencia de azúcar.

La Unidad de Derivados de Amancio, fundada en la década de 1970 como parte del proceso de diversificación de la caña de azúcar, se ha convertido en un referente de la industria tunera, generando empleo local y aportando a la economía provincial. Su marca insignia, Conde de Cuba, ha alcanzado prestigio en ferias internacionales y continúa posicionándose en el exigente mercado europeo.

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