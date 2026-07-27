Mejoran en Amancio obras sociales en saludo al 26 de Julio

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- En saludo al aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el municipio de Amancio fueron rehabilitadas varias obras de impacto social.

Entre ellas estuvo la fábrica de conservas, a la cual se le dieron mejores condiciones para sus obreros, logrando diversificar las producciones que comercializan en las ferias agropecuarias.

En la entidad perteneciente a la Industria Alimentaria, Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido en Las Tunas, llamó a incrementar los surtidos con destino a la población y que se revierta en mayores salarios para los trabajadores.

Aledaño a la fábrica de conservas, en una nave subutilizada, hicieron un gimnasio deportivo a partir de la asociación con un trabajador por cuenta propia.

Otra de las obras remozadas en Amancio fue la sala de ginecología del policlínico con servicios de hospitalización Luis Aldana Palomino, la cual mejorará la estancia de las gestantes en el centro al utilizar el módulo fotovoltaico para garantizarles energía eléctrica. Asimismo, se logró recuperar el área de neonatología la cual llevaba 10 años cerrada.

Paralelamente se inauguraron los puntos de ventas de los nuevos actores económicos ubicados en el estadio Gilberto Ferrales, a partir del encadenamiento realizado con la Dirección de Deportes, quienes aportan mensualmente más de 26 mil pesos al presupuesto del estado.

En la rehabilitación de las obras en saludo al 26 de Julio en el municipio de Amancio, participaron las principales autoridades de provincia y Abeisy Pantoja, director del equipo de los Leñadores, quienes concluyeron en la Unidad Empresarial de Base Derivados, donde sus trabajadores están inmersos en la producción de alcohol, utilizando la biomasa como alternativa ante el déficit de combustible.

/abl/