Constata Primer Secretario del Partido de Las Tunas producción de alimentos en Amancio

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- El Primer Secretario del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, acompañado de las principales autoridades locales, visitó el municipio de Amancio para constatar la producción de alimentos.

Su recorrido comenzó en la finca Las Deseadas, perteneciente al productor Frank Reiman, asociado a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Anastasio Quiñones. Allí conoció los avances en la producción de leche y carne, cumpliendo mensualmente los planes establecidos. La finca cuenta con alrededor de 300 cabezas de ganado, aves y un espejo de agua destinado a potenciar la acuicultura.

Posteriormente, Lorenzo Rodríguez se trasladó a la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Rubén Martín Agún, donde orientó a la dirección de la entidad mejorar la masa ganadera y aumentar la venta de carne de cerdo a los trabajadores, a partir del desarrollo del módulo pecuario.

El recorrido continuó en las áreas del productor Ramón Reiman Marrero, ubicadas en el Kilómetro Seis, considerado de referencia en esta localidad del sur de Las Tunas. Allí se exhiben excelentes resultados en los cultivos de arroz, maíz, coco, limón persa y malanga. Con respecto a este último tubérculo, Lorenzo Rodríguez señaló que la provincia debe accionar para cumplir sus planes. Al concluir la visita, felicitó al productor por sus resultados.

Finalmente, el dirigente político provincial terminó su periplo en La Lomita, perteneciente a la UBPC Luis Aldana Palomino, donde el productor Raúl Torres, utilizando la tracción animal, siembra yuca, maíz y maní. En este lugar, Lorenzo Rodríguez enfatizó la necesidad de continuar limpiando y concentrando áreas.

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