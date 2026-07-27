Inauguran en Colombia obras en saludo a la gesta del Moncada

Colombia, Las Tunas.- La celebración por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, regaló a los habitantes del municipio de Colombia varias obras de beneficio económico y social.

Con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas, y Yelenys Tornet Menéndez, gobernadora de la provincia, junto a las principales autoridades políticas, gubernamentales y administrativas del territorio, se realizaron las inauguraciones.

En la comunidad Alba Flores quedó abierto el Hogar de Alimentación Comunitaria, que brindará servicio a diez comensales atendidos por la asistencia social. Ellos recibirán una variedad de productos ya elaborados, cuyo costo no superará los 50 pesos. Esta instalación forma parte de los tres centros de este tipo previstos para el municipio, con el propósito de proteger y ayudar a los más necesitados.

En la Empresa Agroindustrial Azucarera Colombia se inauguró una minindustria para el procesamiento artesanal de meladura, destinada a la elaboración de diversos dulces que abastecerán tanto a entidades y organismos como a la población.

En el centro de la ciudad, como parte del redimensionamiento de la nueva Empresa Municipal de Servicios Comunales, inició sus prestaciones el Punto de Venta de flores y plantas ornamentales El Adenio, donde se comercializan plantas pequeñas listas para trasplantar, maceteros, soliflor, ramos y maceteros plásticos, entre otras ofertas.

Las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, en diálogo con directivos y trabajadores de las obras entregadas, llamaron a preservar lo realizado y a mantener la cultura del detalle, de modo que la población se sienta satisfecha y perciba los beneficios de cada instalación puesta en funcionamiento.

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