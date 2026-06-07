Día del bibliotecario: entre libros y sonrisas

Los bibliotecarios y las bibliotecarias son personas muy comprometidas con la promoción del conocimiento, la cultura y el amor por la lectura así se describe la labor de la joven Lisbet Ricardo Feria bibliotecaria escolar y Lic en Español Literatura con nueve años de labor en el seminternado República de Chile de la ciudad de Las Tunas.

«Me enamoré de esta profesión por la pasión que tengo por los niños. Es muy bonito el trabajo que nosotros hacemos, con la formación de la lectura, ver como ellos se interesan en venir a nuestro local a la hora de hacer los trabajos investigativos, las tareas que les dejan los maestros en el aula. Y me siento muy feliz con mi trabajo, es muy importante la labor de un bibliotecario porque es quien lleva la sabiduría, por así decirlo, de toda la historia, y de las necesidades que tienen las personas de venir a nuestros locales a buscar información».

Su labor va mucho más allá de organizar libros; son guías incansables, facilitadoras del aprendizaje y guardianas de la memoria colectiva. Con dedicación, paciencia y vocación de servicio, contribuyen cada día a formar comunidades más informadas, críticas y preparadas para el futuro.

«A los niños les gusta muchísimo venir a la biblioteca y los turnos a las actividades complementarias que se dan en las aulas, pues también nos motiva mucho. Y yo espero seguir aquí, en mi biblioteca, en esta escuela, que ha sido el primer lugar donde comencé, y espero por muchos, muchos años seguir aquí, dedicándome a esta hermosa profesión que es ser bibliotecario».

Hoy reconocemos especialmente a aquellas bibliotecarias destacadas que, con su profesionalismo, creatividad y entrega, han dejado una huella significativa en sus instituciones y en la vida de quienes encuentran en la biblioteca un espacio de crecimiento y oportunidades.

Gracias por su invaluable trabajo, por inspirar el aprendizaje continuo y por mantener abiertas las puertas al conocimiento para todos.

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