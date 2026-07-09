Celebran acto provincial de fin de curso en Jobabo

Por Yaicelyn Núñez Álvarez

Jobabo, Las Tunas.- A pocos días de celebrarse el aniversario 73 de los sucesos del 26 de julio de 1953, protagonizado por un grupo de jóvenes al mando de Fidel Castro Ruz, fue celebrado en Jobabo el acto provincial de fin del curso escolar 2025-2026 efectuado en la Escuela Secundaria Básica Urbana 30 de diciembre de este sureño territorio.

La educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo, bajo este principio fueron reconocidos instituciones y docentes que han hecho de la educación una vía para sembrar valores y desarrollar una ética y una actitud ante la vida.

En el espacio fueron estimulados, además, estudiantes de la Enseñanza Secundaria Básica del municipio de Las Tunas por resultar ganadores de concursos a nivel provincial en las asignaturas de Matemática, Historia y Química, así como el agasajo a Daniel Mantilla Diez, estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge, por su participación en la Olimpiada Iberoamericana de Informática.

También fueron reconocidos por su integralidad y recibieron el título de graduados de la Escuela Pedagógica Rita Longa, quienes se enfrentarán por vez primera a la noble labor de educar.

La ocasión tuvo una relevancia distintiva en la que se agasajó a Randy Almanza Leal por resultar el más integral de las escuelas pedagógicas de la provincia. El joven estudiante, oriundo del municipio de Colombia, acaba de regresar del Festival de las Velas Escarlatas de San Petersburgo 2026, celebrado la noche del 27 al 28 de junio, como parte de las tradicionales fiestas de graduación escolar de la ciudad rusa.

Por superar los 50 años ininterrumpidos frente a las aulas fue reconocido Orlando Borges Vega, un ejemplo de que la vocación no se jubila y con 80 años recién cumplidos fue agasajada Elpidia Virgen Silva Vázquez, además fueron aplaudidos por sus 50 años de servicio los másteres Eloina Ramírez Pérez y Luis Gustavo Leyva Barreiro y la licenciada Iraida Martínez Duardo, todos del municipio de Jobabo.

Los espacios culturales amenizaron el encuentro que reunió a docentes de todo el balcón del oriente cubano y en el que no podía faltar el reconocimiento especial a la Heroína del Trabajo de la República de Cuba, Magdelaine Sosa Menencia, directora del Instituto Politécnico Agropecuario Manifiesto de Montecristi de esa localidad, reflejo de su entrega ejemplar a la formación de las nuevas generaciones, a la defensa de la soberanía alimentaria y a los valores de la escuela politécnica en el país.

El acto provincial de fin del curso escolar 2025-2026 efectuado en Jobabo, estuvo dedicado al centenario del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz y fue presidido por Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Yelenys Tornet Menéndez, Gobernadora en Las Tunas, Nilser Piñeda Cruz, Director General de Educación Provincial y las máximas autoridades del sureño municipio.

Este momento especial para la educación en Las Tunas, debe ser recordado como una pausa para retomar fuerzas y comenzar el nuevo periodo lectivo con energías renovadas para demostrar el ímpetu y el placer de formar a hombres y mujeres dignos de sus tiempos.

/abl/