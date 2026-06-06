El ciclo de vida del colibrí: arquitecto y guardián del aire

Las Tunas.- Cada 5 de junio, el mundo celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que nos recuerda la urgencia de proteger los ecosistemas que sostienen la vida. En medio de los grandes discursos sobre deforestación, contaminación y cambio climático, existen historias pequeñas, casi invisibles, que también hablan de resiliencia y esperanza: las de los colibríes y sus nidos.

El colibrí, símbolo de belleza y resistencia, enfrenta amenazas silenciosas: la pérdida de hábitat, el uso indiscriminado de pesticidas y el cambio climático. Proteger sus nidos es proteger también la cadena de vida que conecta polinizadores, plantas y seres humanos.

En las ramas de un árbol de tamarindo, donde la luz se filtra en destellos verdes y dorados, un colibrí inicia una tarea silenciosa y minuciosa: la construcción de su nido. Con fibras vegetales, líquenes y seda de araña, teje una diminuta cuna suspendida en las ramas, tan ligera como resistente.

Cuando el nido está listo, la hembra deposita en su interior dos pequeños huevos blancos, frágiles como perlas. Allí comienza la espera, un tiempo de vigilancia constante. El colibrí se convierte en centinela del bosque: protege su refugio de depredadores, resiste la lluvia y el viento, y mantiene el calor necesario para que la vida despierte.

Días después, los huevos se abren y emergen los polluelos, apenas cubiertos por un tenue plumón. Vulnerables y dependientes, reciben alimento a través del pico materno: néctar y diminutos insectos que aseguran su crecimiento. La madre repite el ritual decenas de veces al día, demostrando que la supervivencia es un acto de entrega absoluta.

El fotograma de este ciclo: construir, incubar, alimentar y proteger; revela más que la historia de un ave. Es un recordatorio de la delicada red que sostiene la biodiversidad. En cada nido de colibrí se refleja la urgencia de cuidar los bosques, preservar las flores y garantizar que estos guardianes diminutos sigan batiendo sus alas en libertad.