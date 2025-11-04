Sin fórmula en el montículo: Matanzas sucumbe ante el poder tunero

Los Leñadores de Las Tunas protagonizaron una exhibición ofensiva de alto calibre, desatando una tormenta de batazos que dejó sin respuestas al cuerpo de lanzadores de Matanzas. Desde el primer inning, la alineación tunera mostró sincronía, agresividad y precisión táctica, conectando 13 imparables, incluidos tres cuadrangulares, que sellaron el fuera de combate en apenas siete entradas.

La dupla de los hermanos Yosvani y Yordanis Alarcón lideró la embestida inicial: Yosvani abrió con un doble impulsor de dos carreras, seguido por el sencillo de Yordanis que trajo la tercera. A partir de ahí, cada entrada fue una pesadilla para los Cocodrilos, que rotaron lanzadores sin encontrar fórmula para frenar el vendaval ofensivo.

Este encuentro marcó el regreso de Las Tunas tras la pausa provocada por el huracán Melissa, y lo hicieron con una declaración de poder. El Estadio Julio Antonio Mella vibró con cada batazo, reflejando no solo el talento del equipo, sino su preparación mental y cohesión táctica.