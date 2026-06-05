Michel Díaz triunfa en la cuarta ronda del Continental de Ajedrez

Las Tunas.- El Maestro Internacional Michel Alejandro Díaz Pérez continúa dejando una grata impresión en el Continental de Ajedrez “Jorge Vega Fernández In Memoriam”, certamen que otorga cuatro plazas directas para la Copa del Mundo FIDE 2027.

En la cuarta ronda, el tunero se impuso con piezas blancas al FM mexicano Andrey González Zharikov (2212). La partida, disputada en una Defensa Caro-Kann, concluyó en apenas treinta movimientos y con un nivel de precisión del 96%, cifra que se asocia habitualmente al rendimiento de módulos de élite.

Michel llegó a tres puntos en cuatro rondas, una cosecha que lo mantiene en la lucha por los puestos de clasificación mundialista.

El panorama competitivo muestra una tabla de posiciones muy apretada en la parte alta. El Gran Maestro estadounidense Sam Shankland encabeza la clasificación con paso perfecto, sumando cuatro puntos de cuatro posibles. Detrás aparecen los mexicanos Juan Carlos Obregón Rivero y Carlos Sandoval Mercado, ambos con cuatro unidades, aunque con un coeficiente de desempate inferior.

Muy cerca se sitúan jugadores que integran el grupo perseguidor inmediato, entre ellos el colombiano José Gabriel Cardoso Cardoso, el peruano Diego Saúl Flores Quillas, el costarricense Emmanuel Jiménez García y el GM brasileño Alexandr Fier, todos con 3,5 unidades.

La quinta ronda promete ser interesante para el desarrollo del certamen. El duelo entre Shankland y Obregón Rivero podría provocar movimientos significativos en la cima, pues enfrenta a los dos líderes invictos del torneo.

Por su parte, Michel Díaz Pérez tendrá un compromiso de alta exigencia frente al panameño IM Roberto Carlos Sánchez Álvarez, también con tres puntos. Este duelo representa una oportunidad crucial para mantenerse cerca de los puestos de privilegio y continuar su ascenso en la clasificación general.

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