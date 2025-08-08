Keiler Ávila: «Quiero llevar una medalla a casa»

Las Tunas.- Keiler Ávila será el primer deportista tunero en debutar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este joven atleta de tan solo 22 años vive entre remos y regatas y es por eso que estar en este evento internacional es un sueño cumplido.

Para Keiler sus primeras palabras están relacionadas con el hecho de estar en Asunción y lo que eso representa para su joven carrera.

«Es un honor representar a mi provincia y a mi país en un evento internacional de este calibre. Estoy super orgulloso de estar aquí porque los resultados empiezan a salir. Estoy viviendo algo único».

¿Qué representa ser el primer tunero en ver acción en estos juegos?

«Ser el primer tunero en competir… no me había detenido ni un segundo a pensar en eso. Yo estoy aquí y vengo darlo todo sin pensar en eso, pero también la alegría me llena el pecho al saber que voy a pasar a los libros como el primer tunero que va a representar a su provincia en Asunción 2025».

¿Qué haces antes de cada regata?

«Antes de salir a remar siempre pienso en todo mi camino hasta aquí y en todos los esfuerzos realizados hasta este momento. Luego me doy dos golpecitos en el pecho y me digo que es el momento de darlo todo.

Pienso en el orgullo de las personas que están pendientes del resultado y salgo a remar hasta quemar cada gota de energía posible para alcanzar un buen resultado y darle una alegría a mi familia y todos los que me siguen».

Sobre su preparación manifestó que fue buena, pero le faltó algún tope en un país vecino.

«La preparación estuvo bien. Me siento en forma, pero me hubiera gustado tener unos topes en algún país vecino para irnos fogeando y llegar mejor preparados».

Retos

«Lo primero que quiero es llevar una medalla a casa y no parar hasta llegar a unos Juegos Olímpicos y darle un gran alegría a la gente del barrio, a mi la familia y a mi país».

Mensaje

«Darle las gracias a mi familia porque cada uno de ellos lo ha dado todo para lograr que este aquí, a las personas del barrio que siempre me apoyan y están muy orgullosos de mí, a mi entrenador de la base que sin él hubiera sido imposible estar acá y a mis entrenadores del equipo nacional que sacaron todo el potencial que hay en mí».

Desde los 10 años, Keyler Ávila abrazó el remo como el deporte de su vida. Hoy cuando está muy cerca de vivir su primera experiencia internacional, solo piensa en el orgullo propio y en el de las personas que lo acompañan.

En Las Tunas todos estarán pendientes de su actuación y en cada palada contará con la fuerza y el impulso de los suyos.

/lrc/

