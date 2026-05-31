Holguín se lleva el amistoso de basket ante Puerto Padre y Chaparra

Puerto Padre, Las Tunas.- El esperado tope amistoso entre los veteranos del baloncesto de Holguín y el combinado de Puerto Padre y Chaparra cumplió todas las expectativas. En la mañana de este domingo, el tabloncillo del Ateneo Deportivo Fernando de Dios Buñuel fue testigo de un partido cerrado, disputado y lleno de respeto, que finalizó con marcador de 65 x 60 a favor de los locales.

La cita, organizada por veteranos de estos territorios, tuvo como objetivo principal reencontrar a la familia del baloncesto y fortalecer los lazos de amistad entre estas regiones, sin perder la chispa competitiva que caracteriza a estos jugadores.

Desde el salto inicial, ambos equipos mostraron su calidad. Los representantes de Puerto Padre y Chaparra, liderados por Tomás García, Alejandro Gómez e Hipólito Infante, plantaron cara en cada cuarto, pero la experiencia y el juego colectivo de los holguineros inclinó la balanza a su favor, con destaque para figuras como Reinier Fargié Videaux, Yoan Amalio Reyes Pérez y Isnel la O Negret.

El marcador se mantuvo ajustado durante la mayor parte del encuentro, con ventajas parciales que no superaban los cinco o siete puntos. Sin embargo, un parcial decisivo en el último período permitió a los locales estirar la diferencia y asegurar la victoria por 65-60.

Los organizadores locales destacaron la actuación de su capitán y de varios jugadores que supieron controlar los momentos claves del partido, cerrando así una mañana de sano esparcimiento.

Más allá del resultado, el encuentro cumplió su objetivo principal: reunir a la familia del baloncesto. Jugadores, entrenadores y aficionados compartieron en la cancha y al finalizar la competencia, predominaron los abrazos, las fotos y las promesas de una nueva edición.

«Estos partidos son los que mantienen viva la esencia de nuestro deporte. Agradecemos a los hermanos de Holguín por la invitación y por el trato. Seguro nos veremos pronto en la cancha de La Anacahuita», expresó Hipólito Infante Peña, líder de los veteranos de Puerto Padre.

La experiencia fue tan positiva que ambas partes no descartan repetir el tope en Puerto Padre en las próximas semanas, esta vez con los veteranos holguineros como visitantes.

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