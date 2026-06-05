Daliana Rosi Concepción asistirá a Panamericano de Gimnasia Rítmica para Adultos 2026 

Las Tunas.- La tunera Daliana Rosi Concepción Rodríguez será una de las representantes cubanas en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica para Adultos 2026, que se celebra desde este viernes en la Arena Carioca 1, dentro del Parque Olímpico de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, Brasil.

Además de Daliana, estarán en competencia Isabella Rojas y Lizabeth González Borjas, acompañadas por la entrenadora Nelly Rojas.

El estreno de Daliana será hoy junto a Isabella en en la modalidad de aro y pelota, en una cita que reúne a las máximas exponentes del continente.

Isabella volverá a escena el sábado junto a Lizabeth en las pruebas de cinta y mazas, mientras que el domingo se disputarán las finales individuales y por equipos.

Las tres gimnastas realizaron su preparación en la prestigiosa Academia Sky Grace de Sochi, Rusia, reconocida por su rigor técnico y artístico.

Allí perfeccionaron rutinas con énfasis en la coordinación, la expresividad y la resistencia física, elementos que ahora pondrán a prueba en el escenario panamericano.

El certamen, organizado por Panam Sports, servirá como clasificatorio para el Campeonato Mundial de Frankfurt y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Solo los seis mejores equipos en la clasificación general obtendrán boleto a la cita continental.La competencia contará con 19 federaciones nacionales, incluidas potencias como Estados Unidos, Argentina, Canadá, México, Colombia, Venezuela y Brasil como anfitrión.

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