Reynaldo Espinosa representará a Cuba en la Copa Titanes Mérida

Las Tunas.- La pista del Estadio Salvador Alvarado se convertirá del 9 al 11 de abril en el epicentro del atletismo regional con la tercera edición de la Copa de Atletismo Titanes Mérida, certamen que reunirá a más de 600 atletas de distintos estados de México y delegaciones internacionales.

Entre los protagonistas estará Reynaldo Espinosa Colás, especialista en los 100 metros planos, quien será una de las figuras más esperadas de la Copa Titanes Mérida, donde fue invitado como protagonista de lujo.

Con un historial que lo respalda como campeón iberoamericano en 2022, medallista panamericano en el relevo 4x100m y dueño de un impresionante registro de 9.96 segundos en los 100 metros planos, el velocista del Balcón del Oriente cubano llega a la pista con la etiqueta de referente del atletismo cubano y latinoamericano. Su presencia en el evento promete elevar el nivel competitivo y atraer la atención de especialistas y aficionados.

El corredor, que también ostenta el título de campeón en la Copa Cuba y alcanzó la instancia de semifinalista olímpico en París 2024, representa la nueva generación de velocistas que buscan consolidar a la región en la élite mundial.

Durante la presentación oficial, encabezada por José Carrillo Góngora, presidente del club organizador, se destacó la presencia de delegaciones de Nayarit, Querétaro, Baja California, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, además de clubes locales como Titanes Mérida, Liebres y el Tecnológico de Mérida.

El evento también contará con atletas de Cuba, Belice, República Dominicana, Guatemala y Puerto Rico, lo que eleva el nivel competitivo de cara a la Olimpiada Nacional 2026.

Por Cuba asistirán otros cuatro representantes, entre ellos Yunisleidy García Abreu (200), Juan Carley Vázquez Gómez (bala) y Alejandra Mesa (disco). Además del juez internacional Roberto Apaceiro.

Las categorías convocadas abarcan desde infantil especial hasta sub 23, incluyendo divisiones libre y máster, consolidando a la Copa Titanes Mérida como un espacio incluyente y un verdadero semillero de talento atlético en la región.

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