Tuneros en Santo Domingo 2026 (XII): Arnoy Rojas

Las Tunas.- Arnoy Rojas se ha consolidado como uno de los entrenadores más influyentes del taekwondo cubano en los últimos años. Originario de Las Tunas, su carrera ha estado marcada por la disciplina, el rigor metodológico y una visión estratégica que lo han llevado a ocupar la jefatura del equipo femenino en la Federación Cubana de Taekwondo.

Desde esa posición, ha sido responsable de diseñar planes de preparación que han permitido al equipo cubano alcanzar la clasificación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Su estilo como entrenador combina exigencia y acompañamiento cercano a las atletas. Rojas insiste en la preparación física integral, pero también en la fortaleza psicológica, convencido de que el taekwondo es un deporte donde la concentración y la confianza resultan tan decisivas como la técnica.

Bajo su dirección, las taekwondocas cubanas no solo han mostrado resultados competitivos, sino también una cohesión que las convierte en un bloque sólido frente a rivales de gran nivel en la región.El camino hacia Santo Domingo ha sido un reto que Rojas asumió con determinación.

En el clasificatorio celebrado en República Dominicana, el equipo femenino logró imponerse sin perder combates ni asaltos, un resultado que habla de la preparación minuciosa y del liderazgo del entrenador tunero. Aunque en el Open Internacional posterior no se alcanzaron medallas de oro, Rojas valoró la experiencia como un paso necesario para ajustar estrategias y llegar con mayor madurez a la cita regional.

La presencia de Arnoy Rojas en Santo Domingo no solo representa el aporte de Las Tunas al deporte cubano, sino también la confirmación de un proyecto que busca consolidar a Cuba como potencia en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Su pronóstico es ambicioso: acceder a cuatro o cinco finales en los Juegos, un objetivo que refleja confianza en el talento de sus atletas y en la preparación realizada.

En definitiva, Arnoy Rojas encarna la figura del entrenador que trasciende lo técnico para convertirse en guía y referente. Su labor en Santo Domingo será observada con atención, pues de su estrategia dependerá en gran medida que el taekwondo cubano confirme su lugar entre las disciplinas más competitivas del país.

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