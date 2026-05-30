El 2026, un año de progresión para José A. Tamerón

El 2026, un año de progresión para José A. Tamerón

Las Tunas.- El tunero José Alejandro Tamerón Cruz (10 000 m/p) se ha convertido en una de la gratas noticias del atletismo cubano.

El joven fondista estuvo a solo 1.4 segundos de romper la mítica barrera de los 30 minutos en los 10 000 metros en la Copa Cuba, al detener los relojes en 30:1.4 minutos.

Lo más notable del caso no es ese crono, sino la progresión que Tamerón Cruz ha exhibido en menos de un año. En junio de 2025, su mejor registro personal era de 31 minutos y cuatro segundos. Casi doce meses después, ese tiempo se ha desplomado en más de 62 segundos, un salto de calidad en una prueba tan exigente como los 10 000 metros.

Y lo que resulta aún más llamativo es que durante la presente temporada 2026, el tunero ha logrado tres marcas personales consecutivas: el 6 de febrero paró el crono en 31:02.7, el 12 de marzo bajó a 30:49.5, y el 21 de mayo firmó su espectacular 30:01.4. Cada carrera ha sido un escalón vencido.

En la Copa Cuba, Tamerón Cruz finalizó en el segundo puesto, superado únicamente por Francisco R. Estévez, quien aprovechó su condición de principal figura del fondo cubano para imponerse con 29:49.3. Sin embargo, el tunero mostró su trabajo, pues mientras Estévez confirmó su nivel esperado, Tamerón Cruz mostró su evolución.

Ese resultado, coloca al joven de 22 años en una posición inmejorable de cara a la clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

José A. Tamerón, con una gran progresión y con la barrera de los 30 minutos a tiro se ha ganado el derecho a ser seguido. El futuro del fondo cubano ya tiene un nuevo nombre propio, y ese nombre se escribe desde Tunas.

* Con información de Cuba camino a Los Ángeles 2028

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